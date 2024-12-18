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台北文學年金得主公布 瞿筱葳《訪父記》為父親立傳

2024/12/18 21:15

第25屆台北文學獎年金得主瞿筱葳。（文訊雜誌社提供）第25屆台北文學獎年金得主瞿筱葳。（文訊雜誌社提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕由文化局主辦，文訊雜誌社規劃執行的「第25屆台北文學獎─臺北文學年金獎助計畫」今日公布年金得主，由瞿筱葳《訪父記——他的白髮，與我們的時代》，並獲頒獎座及新幣40萬元獎金。

根據文訊雜誌社發布的新聞稿指出，第25屆文學年金獎助計畫於12月2日召開第2階段決審會議，由向陽、宇文正、陳蕙慧、葉美瑤、盧郁佳等5位決審委員評選，從3件入圍寫作計畫，包括瞿筱葳《訪父記——他的白髮，與我們的時代》、許恩恩《在女與公之間》、劉思坊《城南怪事》中評選，其中由瞿筱葳《訪父記——他的白髮，與我們的時代》獲得5位評審委員一致支持，獲選為本屆最終文學年金得主。

評審認為瞿筱葳《訪父記——他的白髮，與我們的時代》文筆流暢自然，作品精采好看，內容獨特且深刻。尤其本作以女兒角度，透過近身觀察、訪問的方式為父親瞿海源立傳，在當代台灣非虛構書寫的領域中較為罕見；其次，作者透過父親的人生軌跡，瞥見台灣的關鍵年代下，知識分子參與政治並企圖扭轉的身影；另一部分，亦為台灣民主化歷經過劇烈陣痛的時代留下寶貴的紀錄。

瞿筱葳曾任職環保團體、媒體、影像工作，參與多部國際頻道紀錄片製作。近年積極參與公民科技社群，擔任g0v台灣零時政府共同發起人，推廣開源公民參與文化。

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