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以聖誕饗宴歡度2024、開啟2025新頁 TWG Tea「聖誕茗茶套餐」傳遞溫馨時刻

2024/12/19 14:45

TWG Tea推出「聖誕茗茶套餐」，讓大家在聖誕節與跨年迎來溫馨歡聚的時刻。（TWG Tea提供）TWG Tea推出「聖誕茗茶套餐」，讓大家在聖誕節與跨年迎來溫馨歡聚的時刻。（TWG Tea提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕寒冬的一杯熱茶，可以溫暖整個身心，佳節時的一頓饗宴，能讓相聚的人充滿歡欣及感動，在聖誕節來臨前，世界奢華茶葉品牌TWG Tea推出「2024 聖誕茗茶套餐」，在溫馨雅潔的TWG Tea精品沙龍裡用餐，全套節慶主餐選用頂級料理，從主菜到甜點，美味組合讓家人好友暖心共度2024尾聲、開啟嶄新的2025。

TWG Tea 2024聖誕茗茶套餐甜點-香草巴斯克起士蛋糕佐新鮮綜合莓果。（TWG Tea提供）TWG Tea 2024聖誕茗茶套餐甜點-香草巴斯克起士蛋糕佐新鮮綜合莓果。（TWG Tea提供）

TWG Tea聖誕限定茶香馬卡龍。（TWG Tea提供）TWG Tea聖誕限定茶香馬卡龍。（TWG Tea提供）

TWG Tea致力推廣茶飲文化，不只推出各種茶葉製品、茶器，也不斷思考如何把茶葉融入飲食，以茶佐餐、將茶入菜，讓喝茶與飲食完美結合，並提升兩者的文化內蘊，同時搭配一年四季各個節慶，推出相應的佳節套餐以饗消費者。TWG Tea表示，這季的「聖誕茗茶套餐」以嫩煎美國菲力牛排佐鵝肝醬為主角、淋上佩里格松露醬汁，香氣撲鼻讓人忍不住垂涎，壓軸甜點則是端出香草巴斯克起士蛋糕佐草莓茶香莓果雪酪，即日起到明年1月19日於全台唯一TWG Tea 精品沙龍限量供應。

TWG Tea聖誕限定木柴蛋糕。（TWG Tea提供）TWG Tea聖誕限定木柴蛋糕。（TWG Tea提供）

以聖誕饗宴歡度2024、開啟2025新頁 TWG Tea「聖誕茗茶套餐」傳遞溫馨時刻TWG Tea聖誕節慶茶的手工純棉茶包。（TWG Tea提供）

此外，為年末增添美好氛圍，TWG Tea 特別加碼聖誕限定茶香甜點──包括限量版「獅城早餐茶香馬卡龍」，以迷人聖誕紅的餅殼灑上金粉點綴，滿滿的節慶儀式感瞬間昇華，更推出香草柑橘、榛果百香兩款「聖誕木柴蛋糕」，主廚手作茶香風味，外型夢幻獨特、每一口的甜蜜滋味都滿溢著幸福與療癒。亦精選聖誕茗茶禮盒推薦，有應景的「聖誕快樂紅茶迷你茶罐」、門市限時推出550元交換禮物組等；「聖誕節慶茶」則擁有兩款值得收藏的華美魚子醬錫罐及手工純棉茶包，12月31日前全台精品門市、TWG Tea-momo品牌旗艦館及LINE Gift平台同步販售，更多相關訊息詳詢TWG Tea全台沙龍及精品門市

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