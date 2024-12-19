高雄都會客家辦「完福」祭典 楊瑞霞：客家人尊重、感恩天地

高雄都會客家社團今齊聚舉行「完福」祭典。（客委會提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市客委會今在高雄市新客家文化園區舉辦「完福」祭典，酬謝神明這一年來的保佑；客委會主委楊瑞霞表示，年初祈福、年底完福，彰顯客家人尊重天地及感恩的精神。

客委會說明，早期客家人務農靠天吃飯，在客庄有「年初祈福、年底完福」祭典文化，現今即使散居在高雄都會區的鄉親，仍然保有這項習俗，今在高雄市新客家文化園區齊聚一堂做完福儀式。

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高雄都會客家今舉行「完福」祭典。（客委會提供）

高市客委會主委楊瑞霞、世界客屬總會高市分會理事長張文瑩、高市新桃苗同鄉會理事長洪東堃、高市台中地區客屬同鄉會理事長李秀珍、高市屏東客屬同鄉會理事長范鳳慧、高市客屬美濃同鄉會理事長吳至安、高市客家海陸協會理事長徐素妞等客家社團理事長，與近百名客家鄉親與火焰蟲非營利幼兒園小朋友們齊聚一堂，循古禮祭祀，希望來年各行各業得以順利，有更好的佳績。

「完福」祭典供桌上除傳統五牲、水果以外，還有客家紅龜粄、發粄、客家花香植物，禮生並以客語唱誦疏文，並邀請美濃八音團演奏客家八音，更顯莊嚴隆重，鄉親們誠心謝天，傳承客家惜福的文化。

楊瑞霞表示，年初祈福、年底完福，彰顯了客家人尊重天地及感恩的精神。

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