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表揚績優圖書館 楊文科宣布再投3.3億元升級8館

2024/12/19 15:28

新竹縣湖口鄉長吳淑君（右2）代表該鄉立圖書館接受縣長楊文科（左2）的表揚與肯定。（記者黃美珠攝）新竹縣湖口鄉長吳淑君（右2）代表該鄉立圖書館接受縣長楊文科（左2）的表揚與肯定。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣湖口鄉立圖書館在2年1次的全縣評鑑中，因營運表現績優第3度獲得特優，今天縣長楊文科公開表揚同時也宣布，縣內除了總圖書館正在興建，包含目前的縣圖在內共8個圖書館，明年將陸續投入3.3億元，進行館舍硬體的升級規畫和施工，打造更優質的閱讀環境服務鄉親。

新竹縣公共圖書館包含縣圖在內，明年將有8個圖書館會陸續投入3.3億進行館舍硬體的升級規畫和施工。（記者黃美珠攝）新竹縣公共圖書館包含縣圖在內，明年將有8個圖書館會陸續投入3.3億進行館舍硬體的升級規畫和施工。（記者黃美珠攝）

縣府文化局長朱淑敏說，這波評鑑，湖口鄉立圖書館積極增設多功能空間且完善館舍空間美化，獲一致肯定拿下特優。竹東鎮立圖書館則推動行動書車校園巡迴，和規畫分齡分眾閱讀推廣活動而贏得優等。新豐鄉立圖書館靠著努力整飾地下閱覽區獲評甲等。

至於寶山鄉立圖書館在量化及質化指標顯著進步而獲得進步獎；五峰鄉立圖書館的空間環境維護良好且獲公所大力支持，所以獲頒潛力獎嘉許。前述得獎圖書館各自可獲3萬到4000元不等的獎勵金。

湖口鄉長吳淑君說，湖口鄉圖書館連3年拿下特優，是借閱人數、辦證人數的全縣雙料第一名，這代表湖口鄉不只是全國最大鄉，民眾還喜愛閱讀，公所會持續努力添購新書、打造書香環境。

新竹縣公共圖書館包縣圖在內，明年將有8個圖書館會陸續投入3.3億進行館舍硬體的升級規畫和施工。 （記者黃美珠攝）新竹縣公共圖書館包縣圖在內，明年將有8個圖書館會陸續投入3.3億進行館舍硬體的升級規畫和施工。 （記者黃美珠攝）

縣長楊文科表揚會上，除確認各鄉鎮市立圖書館購書經費編列狀況，並討論各館建置智慧圖書館系統情形以及營運狀況。

他說，明年起，客委會補助新竹縣「文化發電機」計畫，將新建或是增改建竹北、竹東、新埔、關西、寶山、以及北埔6個鄉鎮市內共7個公共圖書館，總經費3億多，明年就將進行規畫設計或實際施工。

新竹縣公共圖書館包含縣圖在內，明年將有8個圖書館會陸續投入3.3億進行館舍硬體的升級規畫和施工。 （記者黃美珠攝）新竹縣公共圖書館包含縣圖在內，明年將有8個圖書館會陸續投入3.3億進行館舍硬體的升級規畫和施工。 （記者黃美珠攝）

另外，文化局圖書館日前也獲教育部核定公共圖書館閱讀環境升級計畫，全案經費2571萬5000元，將轉型兒少主題圖書館。新竹縣8館可望在明年空間改造後，為新竹縣公共圖書館閱讀環境提升邁向新里程碑。

朱淑敏也說，新竹縣目前的藏書量已經提升到全縣人均2冊的水準，該局規劃全縣邁向RFID世代的圖書資料智慧化建置，也逐步推動透過自動借書機、APP等方式，擴展到跨鄉鎮市通閱服務跟跨縣市一證通的服務，或透過超商借還書讓服務更貼近民眾，讓鄉親借閱還書或查詢都更輕鬆便利。

而考慮電子書服務後來居上的趨勢，新竹縣在開放電子書平台無限暢讀後，電子書借閱冊數及人次等多項指標均表現優異，此部分在《遠見》2024縣市總體暨永續競爭力調查中躍升全國前3名。

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