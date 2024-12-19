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2025書展大獎暨金蝶獎名單公布

2024/12/19 15:50

「2025金蝶獎」得獎者分別是金獎吳睿哲《跳舞就是做很多動作》（右起）、銀獎廖小子《阮劇團台語劇本集Ⅰ：熱天酣眠、愛錢A恰恰》、銅獎劉悅德《空3祭》。（記者凌美雪攝）「2025金蝶獎」得獎者分別是金獎吳睿哲《跳舞就是做很多動作》（右起）、銀獎廖小子《阮劇團台語劇本集Ⅰ：熱天酣眠、愛錢A恰恰》、銅獎劉悅德《空3祭》。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕2025台北國際書展大獎暨金蝶獎今（19）日公布，分別選出「小說獎」、「非小說獎」、「兒童及青少年獎」首獎各3名，每年備受注目的「金蝶獎」前3名則是金獎吳睿哲《跳舞就是做很多動作》、銀獎廖小子《阮劇團台語劇本集Ⅰ：熱天酣眠、愛錢A恰恰》、銅獎劉悅德《空3祭》。

2025書展大獎暨金蝶獎名單公布「2025台北國際書展大獎」各項首獎
上排左起「小說獎」李佳穎《進烤箱的好日子》、童偉格《拉波德氏亂數》、朱和之《當太陽墜毀在哈因沙山》；下排左起「非小說獎」劉靜娟《落西北雨的下晡》、房慧真《夜遊：解嚴前夕一個國中女生的身體時代記》、胡慕情《一位女性殺人犯的素描：她如何謀弒母親、婆婆與丈夫》；右「兒童及青少年獎」湯姆牛《唱歌給貓聽》（右1）、周維毅、蔡禎恩/Asta Wu《小大人的公民素養課》（右2上）、彭素華《黑糖的女兒》（右2下）。（記者凌美雪攝）

頒獎典禮將於2025年2月4日書展開幕典禮舉行，所有入圍作品將於台北國際書展「書展大賞館」呈現。台北國際書展線上書展Online也特別搶先於12月27日啟動，邀民眾一起共享本屆書展大獎及金蝶獎的得獎入圍好書。

此外，金蝶獎15件入圍作品，都將送至德國萊比錫書展角逐「世界最美麗的書」設計大賽，為台灣爭光。師大圖書館也將自12月30日至2025年2月9日，舉辦「2021-2024金蝶獎得獎書展」。

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