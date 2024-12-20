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漆金閱茗在新營 結合創新設計與傳統工藝藝術對話新篇章

2024/12/20 14:58

藝術家王亞韋的參展作品。（新營文化中心提供）藝術家王亞韋的參展作品。（新營文化中心提供）

〔記者楊金城／台南報導〕「漆金閱茗」台灣漆金工藝創作協會聯展今（20）起至明年1月5日在台南新營文化中心第二畫廊展出，13位創作者將「樹漆藝術」 與「金屬工藝」巧妙融為一體，展現結合傳統漆金工藝與茶文化的藝術文化盛宴，值得一看。

藝術家李本育參加「漆金閱茗」聯展。（新營文化中心提供）藝術家李本育參加「漆金閱茗」聯展。（新營文化中心提供）

漆藝與金工的融合，是將天然樹漆運用於金屬表面處理，突破傳統電鍍與化學染色技術的侷限，賦予金屬工藝全新的表現形式與文化深度。

「漆金閱茗」聯展作品。（新營文化中心提供）「漆金閱茗」聯展作品。（新營文化中心提供）

「漆金閱茗」聯展作品充滿視覺張力，藝術家們運用變塗、平文、卵殼貼付等傳統漆藝技法，結合鍛敲、焊接等金工技術，提升現代藝術層次，還巧妙地將其融入現代生活，彰顯茶文化與漆金工藝的獨特魅力。

「漆金閱茗」聯展作品。（新營文化中心提供）「漆金閱茗」聯展作品。（新營文化中心提供）

新營文化中心指出，這次展覽也強調永續設計理念，作品所用的樹漆與金屬材料，展現材料重複使用的特性，傳達「綠設計」的理念，讓民眾體驗到工藝之美與永續理念的美好結合，並是一場當代創意的呈現。

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