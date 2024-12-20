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林口長庚聘任學習中身心障礙畫家 已創作2800餘畫作

2024/12/20 15:01

林口長庚紀念醫院推出「有愛無礙、跨越障礙：長庚醫療體系身障畫作展覽」。（林口長庚提供）林口長庚紀念醫院推出「有愛無礙、跨越障礙：長庚醫療體系身障畫作展覽」。（林口長庚提供）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市龜山區林口長庚紀念醫院自2009年起，聘任因先天畸形、疾病或遭受意外重創而喪失雙手功能而在學習中的身心障礙畫家，迄今共已創作2800餘畫作，平日會懸掛在醫院各處讓病患與家屬欣賞，並營造友善環境，醫院即起另在環球購物中心A8藝文中心推出「有愛無礙、跨越障礙：長庚醫療體系身障畫作展覽」，展出身障畫家們的作品，讓更多民眾欣賞，到24日止。

林口長庚紀念醫院副院長林永昌說，身心障礙畫家都是因故喪失雙手功能後，進而以口或足、或不便的雙手持筆作畫，醫院為了幫助學習中的身心障礙畫家，能有穩定收入以安心持續作畫，10多年前起開始聘任他們，持續創作提供美化醫院的畫作，長期下來，獲得了許多病患與家屬的好評。

林口長庚紀念醫院推出「有愛無礙、跨越障礙：長庚醫療體系身障畫作展覽」。（林口長庚提供）林口長庚紀念醫院推出「有愛無礙、跨越障礙：長庚醫療體系身障畫作展覽」。（林口長庚提供）

為了讓更多人看到身心障礙畫家的創作，醫院推出「長庚醫療體系身障畫作展覽」，參與的身心障礙畫家陳衍堯說，他曾從事電腦維修工程，2009年上班途中發生車禍，導致他頸椎第4與5節骨折、神經受損，四肢因而癱瘓，治療期間雖認真復健，但進步緩慢，讓他非常焦慮，對未來充滿不安感，還好醫院社工轉介，他於2011年加入台中市脊髓損傷協會油畫創作班，開始嘗試以口咬筆作畫。

陳衍堯回憶，因他頸部較僵硬，無法隨意轉動，但上肢無力顫抖、難以控制運筆力道，他只好改以雙手同時緊握畫筆的方式來作畫，並幸運於2020年受僱成為林口長庚的身心障礙畫家，才讓生活回歸穩定。

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