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80高齡日本學者來台領社造獎 宮崎清指出1項可供日本學習的經驗

2024/12/20 18:10

日本千葉大學榮譽教授宮崎清（右）榮獲第2屆社區營造獎「評審團獎」，偕同夫人親自出席典禮，由文化部長李遠（中）頒贈獎項。（文化部提供）日本千葉大學榮譽教授宮崎清（右）榮獲第2屆社區營造獎「評審團獎」，偕同夫人親自出席典禮，由文化部長李遠（中）頒贈獎項。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部今（20）日舉辦第2屆社區營造獎頒獎典禮，包括「社造貢獻獎」、「社造創新獎」、「青年行動獎」、「社造行政獎」及「評審團獎」等，共有11位（組）獲選者，各獲得獎金20萬元、獎座及得獎證書。文化部長李遠於頒獎典禮表示，台灣社會最有力量的就在社區營造，期盼藉由獎項頒發，傳承社造經驗與價值。

長年致力台、日社造交流的日本學者宮崎清，獲本屆評審委員特別頒發「評審團獎」，雖已高齡逾80歲，仍然偕同夫人特地來台領獎，並與社造夥伴們共同討論未來努力方向。

宮崎清是日本千葉大學榮譽教授，專攻設計文化計劃與地域設計計劃等，曾於2000年獲頒日本設計學會設計學大獎。宮崎清自30餘年前投入日本社區營造，於台灣推動社造初期，也積極協助培育社造種子人才，30年來亦持續促進台日交流，對台灣社造發展具有重要影響力與特殊貢獻。

「社造的原點就是生活，有社區才有生活」，宮崎清致詞時表示，他從設計的思考開始，加上1993年他來到台灣走遍許多社區，進而帶回與日本比對交流後，讓他理解社區營造也必須從生活中學習。宮崎清說他今天看到許多小朋友一起參加頒獎典禮，讓他深深感受「台灣社區營造有代代傳承的感覺」，他將會把在台灣學習、實踐的經驗帶回日本。

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