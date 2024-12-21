圖像小說祭串接國際 李遠要彎道超車催生台漫新時代

文化部長李遠參訪2024圖像小說祭，並現場購買喜愛的漫畫作品。（記者吳柏軒攝）

〔記者吳柏軒／台北報導〕漫畫雖被稱為「囝仔冊」，但國內外亦有創作者發展「圖像小說」，稱為「大人的漫畫」，第2屆圖像小說祭在今（21）日起舉辦，大秀台漫作品，並邀比利時、法國、日本、菲律賓等多國漫畫家、策展人共襄盛舉，讓台漫串接國際，文化部長李遠更稱要「彎道超車」，加大補助支援漫畫，盼3年後迎接新台漫、新繪本時代。

漫畫家劉倩帆作品散發濃厚歐陸氣息，偏愛鉛筆創作，去年獨立出版的《海邊的森林》結合奇幻非現實風格，講述數篇愛情故事與人與人之間的關聯，在寫實素描下帶來超現實的感觸。（記者吳柏軒攝）

漫畫家阮光民參與2024圖像小說祭，其作品《一桿秤仔》改編自作家賴和的文學創作，將台灣過往歷史小人物掙扎故事，從學校課本課文提升為圖像視覺，讓人更加深刻體悟。（記者吳柏軒攝）

文化部獎勵民間舉辦圖像小說祭，今日起在華山文創園區擺攤，呈現國內外圖像小說、漫畫、繪本等多部作品，主辦單位之一、大辣出版公司總編輯黃健和表示，過往許多台漫作者代表台灣，到世界各地駐村、參展，看看世界長什麼樣子，如今舉辦第2屆圖像小說祭，則把國外作者邀請來台，彼此交流眼中的世界。

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日本漫畫家五十嵐大介受邀參加2024圖像小說祭，知名作品包含《海獸之子》、《小森食光》等，將與台灣作家吳明益合體對談。（記者吳柏軒攝）

展場中除了台漫作者常勝、小莊、阮光民、麥人杰、劉倩帆、丁柏晏、陳沛珛、61Chi、左萱等現身及擺攤，大秀台漫能量，也邀請愛上台灣想住下來的日本漫畫家五十嵐大介與台灣作家吳明益合體對談；法國漫畫家GOLO則帶來觀察創作的「製造台灣Made in Taiwan」第一、二冊作品，並將與吳音寧對話；比利時漫畫家Dimitri Piot也選擇台灣為踏足亞洲的首站。

法國漫畫家GOLO則獲邀參加2024圖像小說祭，並帶來觀察創作的「製造台灣Made in Taiwan」第一、二冊作品。（記者吳柏軒攝）

今開幕式，李遠致詞表示，上任後認為，民間力量龐大發展，將文化部從指導單位改為「獎勵單位」，也對於圖像情有獨鍾，坦言1980年代從事完電影事業後，興起將童書改成動畫的夢想，但當時台灣為動畫代工市場，心裡一直不服氣，後與親友赴美畫了15本童話，近期終於被改編為動畫，如今70來歲，要幫他人實現夢想。

比利時漫畫家Dimitri Piot擅長用日本浮世繪風格創作版畫，但他從沒到過亞洲，今年初選擇台灣為踏足亞洲的首站，21日也受邀參加2024圖像小說祭活動。 （記者吳柏軒攝）

李遠更稱，上任文化部長後，新增繪本獎勵，對外徵件30案，1人給一年60萬元，有900人報名，對比民間競賽獎金20萬元、報名100多人來看，自己一口氣加碼，然而其實30人乘以60萬元總共才1,800萬元，而一部電影或影集就補助1億多元，資源應可重新分配；看到韓國跟日本的繪本、漫畫走在前面，他說：「我們一定要來彎道超車！」盼未來加強更多資源，包含中長篇漫畫補助最高500萬元等，看看3年後能否迎接新台漫、新繪本時代。

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