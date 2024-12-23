石岡穀倉委外多波折 文資處明年進行小型修繕及第4次招標

台中市歷史建築「石岡穀倉」委外經營幾經波折。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕台中市歷史建築「石岡穀倉」委外經營連續3次流標，文化資產處長李智富表示，因台中縣時期登錄歷史建築時未進行相關調查研究，文資處目前正辦理調查研究中，另石岡穀倉10年未整建，出現窗戶破損及漏水等問題，文資處明年將進行小型修繕，同步進行委外招標，促使石岡穀倉早日活化利用。

石岡穀倉興建於1942年，具有80多年歷史，921地震毀損後重建，2002年公告登錄為歷史建築。

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文資處長李智富表示，由於當初台中縣政府登錄為歷史建築時，並未進行建物的調查研究，如結構樣式、破壞情形等詳細資料，文資處目前正根據文化資產保護法進行詳細調查，並於日前召開說明會。

李智富並指出，石岡穀倉於921地震後重建已10年，建物出現漏水及部分窗戶破損，文資處明年將進行小型修繕，另同時辦理委外招商。

石岡區社區文化發展協會理事長呂嘉珊表示，石岡穀倉「不可使用明火」，增加委外難度；石岡區萬安里長林子晏則說，石岡穀倉委外經營年限為1+1最多2年，業者需投入大筆經費整建，卻面臨修繕限縮經營時間，認為划不來，致有意投資的業者卻步。

李智富表示，小型修繕是指經費15萬元以下的工程，勿需招標，明年經費一跨年就可使用，文資處已與廠商接觸，很快就可動工及完工，同步進行委外招標，待招標作業完成，修繕工程也差不多完工，兩不相誤；至於限制使用明火等規定，可做因應計畫設定，還有討論空間。

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