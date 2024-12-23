最不想收到的耶誕禮物 得獎的是……

年節送禮是歐洲家庭每到年底最傷腦筋的問題之一。（圖片提供／達志影像）

〔記者魏伶如／台北報導〕耶誕節就快到了，很多人都會玩交換禮物的遊戲，在歐洲過耶誕，禮物更是節日的重頭戲。禮物要送得貼心、收得開心，考驗著送禮者的智慧。

自由時報駐歐洲特約記者胡蕙寧根據歐洲調查，現金跟禮券通常是最受歡迎的禮物，成人禮可以另加上酒類、特殊喜好的會員證、泡澡用品、內衣、毛衣、書籍等等。至於最不受歡迎的禮物，包括相框、鑰匙圈、時鐘、寵物、杯類、沒興趣的書籍、花束、植物、不會去的店家禮券或明顯是轉贈品的東西。

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西方不少網拍平台在年節後都特別忙碌，很多賣家都誠實道出緣由，加附「全新沒拆封的耶誕／新年禮物」，也就是將收到的禮物上網賣掉。

退貨不了或賣不掉的禮物還有去處，各家主婦通常知道，將來需要時可以轉贈當伴手禮。據調查最容易被轉贈的前5名禮物通常是健康美容保養品、蠟燭類、衣服、電子產品、家居用品等。

以上提供給想交換禮物的朋友參考，可別哪天在網路平台上看到自己送出去的禮物被轉賣或是被轉贈出去。

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