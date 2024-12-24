國台交青年音樂創作競賽 1/3決賽音樂會邀大家進場見證

〔記者陳建志／台中報導〕國立台灣交響樂團（簡稱「國台交」）舉辦的青年音樂創作競賽，經過初審、複審，共有單體安、廖子堂、周潤瑩、趙繼群4位作曲家入圍最後決賽，將於明年1月3日在國台交演奏廳進行現場演出，爭取第1名最高30萬元的獎金，現場並有觀眾票選人氣作品「觀眾票選獎」，歡迎大家免費索票入場，一起見證台灣新聲。

國台交表示，這次的青年音樂創作競賽，經過「初審─資格審查」、「複審─評審遴選」，最後共有4人進入最後的決賽，一起角逐高額獎金，第1名將可獲得新台幣30萬元、第2名為新台幣15萬元、第3名為新台幣10萬元，佳作則可獲得新台幣5萬元，另有「團員票選獎」可獲得新台幣3萬元，以及由現場觀眾票選人氣作品「觀眾票選獎」。

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國台交表示，本屆參賽作曲家們實力相當深厚，每首作品皆為一時之選，決賽音樂會將邀請國立清華大學音樂學系專任助理教授范楷西擔任指揮，邀請大家1月3日晚間7點30分到國台交演奏廳欣賞精采的演出。

本次4首入圍決賽的作品，包含甫從國立維也納音樂與表演藝術大學畢業，並獲得藝術碩士的單體安，其創作的作品《群靈》源自台灣原住民族對自然的敬畏與靈性崇拜，該曲試圖透過多層次的語言，表達自然與靈性的深厚聯繫，靈體既是守護者，也是生、死與傳承的象徵。

國台交青年音樂創作競賽，單體安以作品《群靈》入圍決賽。（國台交提供）

廖子堂目前就讀國立台灣師範大學音樂系研究所碩士班，其作品《熬‧翔》獻給這座島嶼的坎坷歷史，以及台灣璀璨綻放的現在與未來；周潤瑩現任台中市立台中家商專任教師，創作《念唸‧唸念》，主要包含「思念」和「叨唸」之意，將此二者化為聲音及詩詞，也代表著對先妣的紀念。

國台交青年音樂創作競賽，廖子堂以作品《熬‧翔》入圍決賽。（國台交提供）

國台交青年音樂創作競賽，周潤瑩以《念唸‧唸念》入圍決賽。（國台交提供）

趙繼群目前則就讀於國立清華大學化工系碩士班，創作《招請》直接呼應賽夏族的矮靈祭音樂中的第一首曲目，樂曲結構部分運用馬可夫鏈，對賽夏族音樂的結構進行轉化，也是一種對傳統結構的重塑，即傳統與現代的交織。

國台交青年音樂創作競賽，趙繼群以《招請》入圍決賽。（國台交提供）

國台交表示，歡迎索票入場，演出前1週開放於國台交服務台索票，索票時間為週一至週五9:00~19:00，每人每次最多限索4張，索完為止，音樂會當天18:30起亦提供現場索票。

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