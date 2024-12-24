自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝文觀點

想像不到卻是事實 故宮100年有75年在台灣 院長提4階段正解

2024/12/24 16:32

故宮院長蕭宗煌主持年終媒體茶敘。（記者凌美雪攝）故宮院長蕭宗煌主持年終媒體茶敘。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立故宮博物院今（24）日舉辦年終媒體茶敘，除對於外界關注的「故宮100+」院慶相關活動，進行完整的說明，故宮院長蕭宗煌，也從歷史的脈絡，首次以4階段變遷來定義故宮與台灣密切的關係，蕭宗煌表示，故宮100年，其實有75年是在台灣落地生根，持續與台灣在地連結，打造世界的故宮。

蕭宗煌表示，故宮百年來的發展，仰賴歷代故宮人，守護世界人類文明重要的文化資產。回顧1925年故宮在北京成立的歷程，更值得強調的是，這百年的歲月中，有75年是在台灣落地生根，與台灣這塊土地深刻對話。

蕭宗煌將故宮的發展脈絡分為4個階段，第一階段是1925年至1948年肇始播遷時期，從1925年10月10日故宮博物院於中國北京成立，至1948年故宮文物與中央博物院籌備處、中研院史語所、中央圖書館、北平圖書館等機構的文物，歷經萬難遷至台灣。

第2階段是1949年至1965年北溝時期，遷台文物，起初借放在台中糖廠倉庫，1950年移入台中霧峰北溝庫房，故宮老前輩們在艱困環境下清點文物、研究出版、陳列展示長達15年。

第3階段是1965年至2000年發展時期，1965年故宮新館在台北外雙溪落成揭幕，全面發展博物館典藏、研究、展示、教育等功能。

第4階段就是2000年以來的轉型時期，涵蓋2015年嘉義故宮南院開館、2018年啟動「新故宮計畫」等重要里程碑，秉持專業服務、開放多元、友善共融、永續發展的精神，讓故宮成為國際上典藏華夏文物的專業博物館典範。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應