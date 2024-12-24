想像不到卻是事實 故宮100年有75年在台灣 院長提4階段正解

故宮院長蕭宗煌主持年終媒體茶敘。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立故宮博物院今（24）日舉辦年終媒體茶敘，除對於外界關注的「故宮100+」院慶相關活動，進行完整的說明，故宮院長蕭宗煌，也從歷史的脈絡，首次以4階段變遷來定義故宮與台灣密切的關係，蕭宗煌表示，故宮100年，其實有75年是在台灣落地生根，持續與台灣在地連結，打造世界的故宮。

蕭宗煌表示，故宮百年來的發展，仰賴歷代故宮人，守護世界人類文明重要的文化資產。回顧1925年故宮在北京成立的歷程，更值得強調的是，這百年的歲月中，有75年是在台灣落地生根，與台灣這塊土地深刻對話。

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蕭宗煌將故宮的發展脈絡分為4個階段，第一階段是1925年至1948年肇始播遷時期，從1925年10月10日故宮博物院於中國北京成立，至1948年故宮文物與中央博物院籌備處、中研院史語所、中央圖書館、北平圖書館等機構的文物，歷經萬難遷至台灣。

第2階段是1949年至1965年北溝時期，遷台文物，起初借放在台中糖廠倉庫，1950年移入台中霧峰北溝庫房，故宮老前輩們在艱困環境下清點文物、研究出版、陳列展示長達15年。

第3階段是1965年至2000年發展時期，1965年故宮新館在台北外雙溪落成揭幕，全面發展博物館典藏、研究、展示、教育等功能。

第4階段就是2000年以來的轉型時期，涵蓋2015年嘉義故宮南院開館、2018年啟動「新故宮計畫」等重要里程碑，秉持專業服務、開放多元、友善共融、永續發展的精神，讓故宮成為國際上典藏華夏文物的專業博物館典範。

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