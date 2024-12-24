國美館推線上展覽 重現席德進眼中的台灣建築之美

國美館「席德進眼中的歷史場域」線上展覽，重現席德進眼中的台灣建築之美。（國美館提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國立台灣美術館為推動典藏品與科技的融合，今日發表「席德進眼中的歷史場域」線上展覽，精選席德進215件建築寫生作品，透過數位科技，帶領觀眾透過席德進的繪畫，重現席德進眼中的台灣建築，帶觀眾認識台灣傳統建築文化。

國美館長陳貺怡表示，國美館自10年前便積極探索科技與藝術的結合，並在疫情時期更加深刻體會到線上展覽的價值與必要性，線上展覽不僅能跨越時間與空間的限制，讓觀眾無需親臨現場即可欣賞精采的藝術品，更以新的展示方式為觀眾帶來了豐富的藝術體驗。

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陳貺怡指出，這次的線上展覽精選席德進創作的台灣傳統建築畫作作品，以數位方式呈現，席德進關於台灣傳統建築的畫作，從構想到現場踏查寫生，均展現他對保存台灣文化資產的深切關懷與努力，藉由展示技術與互動設計，讓觀眾進一步理解作品。

國美館指出，席德進1948年來台，憑著對台灣自然風貌與人文風情的深刻體察，融合傳統文化元素與當地特色，形成獨特的藝術風格，1966年他自歐洲遊學創作返台後，投身於鄉間巷弄的觀察與紀錄，創作出大量描繪台灣傳統建築的作品，忠實呈現台灣的歷史場域，更反映出席德進對鄉土文化的深厚情感與古老建築物的保存理念。

此次典藏精品展規劃「藝術風格演變」、「建築繪畫詮釋」以及「傳統保存觀點」3大主題，透過精選數位典藏作品的多媒體呈現，讓大眾從更寬廣、豐富的角度認識席德進與其作品特色。

展覽特別邀請和席德進亦師亦友的李乾朗策展，解析席德進創作過程與理念，並挑選30幅代表性畫作，運用AI視覺演算進行全新的詮釋，觀眾將能近距離欣賞畫作中古建築的細節、筆觸與色彩變化，並體驗席德進筆下歷史場域的生命力與文化厚度。

「席德進眼中的歷史場域」線上展覽即日起正式上線，邀請您親身感受席德進眼中充滿生命力的作品歷史場域，共同見證臺灣傳更多展覽資訊，請參訪活動專屬網站https://shiydj.ntmofa.gov.tw/。

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