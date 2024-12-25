參與「台語文化家庭」課程及活動 1人可賺1200元獎勵金

文化部今日在台博館舉辦「厝內的台語聲—培育台語家庭計畫」啟動記者會，台博館7隻吉祥物在館前合照。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕為強化母語傳承及使用，考量家庭是扎根母語最好的場域，文化部今宣布「厝內的台語聲—培育台語家庭計畫」啟動記者會，透過在家庭內學習、互動，讓家庭中的孩子自然學習及使用母語。文化部指出，109年文化部「面臨傳承危機國家語言調查」、主計總處《109年人口及住宅普查》，均顯示年輕一代使用母語人口快速下降，面臨傳承危機。考量家庭是扎根母語最好的場域，透過在家庭內學習、互動，讓家庭中的孩子自然學習及使用母語，是傳承及推廣母語最有效的作法之一。除原民會已推出「族語家庭」、客委會「客語家庭」成功帶動新一波母語復振運動後，文化部也依照部會分工，在主責的國家語言項目中，首先推出「台語家庭」計畫。

文化部長李遠在｢厝內的台語聲——培育台與家庭計畫」記者會，全程以台語致詞，並回憶台語電影開始的年代。（記者董柏廷攝）

文化部說明，符合台語家庭的申請資格包含跨世代或婚姻兩類，家庭成員間2代（含隔代）的同住家人2人（含2人以上），或是具婚姻關係的夫妻、伴侶，即可提出申請。依據語言使用狀況，希望重新學習台語，並以台語為溝通語言的家庭，也就是聽得懂但不一定會說的，可申請成為「預備台語學習家庭」；實際已使用台語為溝通語言的家庭，也就是能聽、說的，則可申請成為「預備台語文化家庭」。即日起，符合資格者即可上網登錄。

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符合資格的家庭登錄完成後，依據學習家庭、文化家庭兩類，完成各自規定的課程及活動集點以後，就可以正式成為「台語學習家庭」或「台語文化家庭」，並獲得台語獎勵金及抽獎機會。文化部指出，「台語學習家庭」類別的每個人參與意識培力、培育課程或活動累積點數達20點，即可獲得每人台語獎勵金500元，並以戶為單位參加抽獎；「台語文化家庭」類別，同樣每人在參與規定課程或活動集滿20點，並拍攝成果短影片後，可獲得每人台語獎勵金1200元，並以戶為單位參加抽獎。詳詢文化部培育台語家庭計畫網站（https://tg.moc.gov.tw/ptgl-user-service/login.html）

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