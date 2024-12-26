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南瀛草地音樂會12/28登場 低溫持續市府籲勿提早卡位

2024/12/26 17:36

2025台南耶誕跨年第2場演唱會「南瀛草地音樂會」12月28日登場，搖滾天團八三夭等大卡司獻唱。（南市新聞處提供）2025台南耶誕跨年第2場演唱會「南瀛草地音樂會」12月28日登場，搖滾天團八三夭等大卡司獻唱。（南市新聞處提供）

〔記者王涵平／台南報導〕2025台南耶誕跨年第2場演唱會「南瀛草地音樂會」12月28日登場，搖滾天團八三夭等大卡司獻唱，熱情粉絲紛紛詢問進場時間，市府表示，目前南瀛綠都心場地正進行舞台等工程，且低溫持續，為了安全、活動公平性、環境清潔等因素，呼籲粉絲勿提前卡位。

市府表示，今年卡司很強，除了金曲歌后張秀卿，還有創作男神高爾宣，爆發力女聲陳忻玥，最陽光的兩位千禧世代的音樂人王ADEN與PIZZALI，很多粉絲則是衝著搖滾天團八三夭而來，八三夭也預告當天不會讓大家失望，6首大家喜愛的組曲帶來滿滿半小時精采演出，更以想見你壓軸陪大家嗨翻天。

目前主辦單位尚未祭出清場公告，但有遠從新竹來的男粉絲認為早點卡位才稱得上是鐵粉。台南市長黃偉哲籲請熱情粉絲不要太早來卡位，大家保持好體力，活動當天盡情享受市府為大家精心安排的演唱會。

2025台南耶誕跨年第2場演唱會「南瀛草地音樂會」12月28日登場，搖滾天團八三夭等大卡司獻唱。（南市新聞處提供）2025台南耶誕跨年第2場演唱會「南瀛草地音樂會」12月28日登場，搖滾天團八三夭等大卡司獻唱。（南市新聞處提供）

南市新聞及國際關係處表示，28號草地音樂會當天演出藝人，有八三夭（搖滾天團）、高爾宣OSN（創作男神）、陳忻玥（爆發力女聲）、王ADEN（曾入圍金曲獎最佳新人獎）、PIZZALI（千禧世代的音樂人）、張秀卿（金曲歌后）、ELL&s（全新女團）、Sam Lin林中宣（樂壇才子）、JUD陳泳希、77Ke柯棨棋，10組高知名度藝人輪番開唱，精采可期。當天主持人則由在《影后》中飾演SEGA老師一角的陳彥嘉，其中最為大家琅琅上口的台詞「交出你的power」，現場可以期待SEGA老師原音重現。

此外，人稱「餅總」的林岳平教練也將現身，帶大家重溫領台灣隊奪下12強世界棒球賽冠軍那一刻的感動，也希望大家繼續支持南市在地球隊統一獅及台灣棒球。

新聞處表示，若當天無法到場參與者，12月28日晚間可以在民視台灣台（第152頻道）、南市第3公用頻道、網路則有台南好young、TVBS NEWS等官方YouTube頻道同步收看。

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