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88歲退休師鬼門關走一遭 繪畫復健出院舉辦畫展

2024/12/26 17:44

88歲退休老師鄒春萍走過鬼門關一遭，昨醫院為他舉辦畫展。（大林慈濟醫院提供）88歲退休老師鄒春萍走過鬼門關一遭，昨醫院為他舉辦畫展。（大林慈濟醫院提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕88歲退休國文老師鄒春萍，罹患高血壓等慢性病，日前因胸悶住院，期間一度心臟驟停，經心肺復甦術與葉克膜治療救回一命，復健過程，透過書寫與繪畫重拾自信，大林慈濟醫院老年醫學科12月25日為他在病房舉辦「鄒春萍88旬畫展」開幕儀式，希望藉由畫作，為醫院患者傳遞希望與力量。

鄒春萍因胸悶住院，一度心臟驟停，搶救後逐漸恢復健康，還繪畫重拾自信。（大林慈濟醫院提供）鄒春萍因胸悶住院，一度心臟驟停，搶救後逐漸恢復健康，還繪畫重拾自信。（大林慈濟醫院提供）

鄒春萍表示，他畫畫很隨心所欲，想到什麼就畫什麼，此次展出畫作共24幅；很感謝醫院的照顧，尤其剛經歷重大疾病時，醫療團隊沒有放棄，不斷鼓勵他，提供飲食、藥物、復健、肌力運動等支持，讓他逐漸恢復健康。

老年醫學科主任張舜欽說，鄒爺爺罹患高血壓、糖尿病、心臟病、慢性腎臟病，今年因胸悶住院，一度心臟驟停，搶救後恢復自主循環，入住加護病房，隨後病情穩定轉為普通病房。

張舜欽說，因鄒爺爺需鼻胃管與尿管輔助，啟動衰弱高齡急性後期整合照護計畫，老年醫學科聯合心臟科、腎臟科及跨團隊合作，包括病房護理師、高齡照護師、出院準備護理師、出院經理人、營養師、藥師、物理治療師與社工等，透過周全性老年評估（CGA）量身打造復健計畫。

張舜欽表示，復健過程中，還挖掘鄒爺爺曾當國文老師的專長，鼓勵書寫、繪畫，還安排擔任病房「樓長」，鄒爺爺從依賴他人至可以自行進食，使用助行器行走，最後順利出院，目前入住大林慈濟輕安居，為返家做準備。此次畫展，展現鄒爺爺的堅強與勇氣。

「很感動！」大林慈濟醫院住院醫師劉晏廷出席畫展開幕活動表示，鄒爺爺原本病情不被看好，如今不僅能走動，還能書寫、作畫，展現活力，很厲害。

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