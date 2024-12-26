安德拉斯席夫鋼琴獨奏會 端無菜單料理

席夫於2014年獲英國皇室封爵，被譽為當今樂壇代表性傳奇大師。（鴻宇國際提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕1953年生於匈牙利布達佩斯的安德拉斯．席夫（András Schiff），在1974年柴可夫

斯基國際鋼琴大賽與1975年英國里茲國際鋼琴大賽獲獎後，便展開個人走上傳奇大師的音樂生涯。《洛杉磯時報》形容：「當他人在追尋演奏公式或流於彈奏音階時，席夫卻能將樂曲的內涵傳遞給觀眾。」這位傳奇大師將於本週登台巡演。

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音樂會主辦鴻宇國際藝術表示，席夫曾4度訪台演出，上一次訪台，是2020年在新冠疫情剛爆發期間，台北場獨奏會3月5日，正是衛福部因澳洲音樂家染疫事件召開緊急記者會時，而之後在高雄場的獨奏會3月8日，也成為他在該年的最後一場演出。或許因此，席夫對台灣多了一份特殊情感，讓他非常期待此次巡演。

多首安可曲是席夫的招牌，可說是非常寵粉的音樂家。不過，席夫現在更喜歡在舞台上直接宣佈每場鋼琴獨奏音樂會的曲目，因為他會在每到一個新的場館時，先瞭解場館空間音響及演出用琴特質後，結合自身的體悟與發想，在演出當日為樂迷量身打造最貼近完美體驗的節目，因此，音樂會像極一席「無菜單料理」，此次北高巡演，觀眾將可期待席夫將端出什麼樣的音樂盛宴。

鴻宇國際總監陳冠宇表示，席夫的演奏以精緻品味和透徹的結構著稱，並不以令人瞠目結舌的炫技演奏博得聽眾注意，而是在輕鬆流暢的基礎下，突顯音樂性的優美。值此歲末時節，期盼為樂迷帶來一場極致昇華、深刻且震撼心靈的音樂之旅。

「安德拉斯．席夫2024 鋼琴獨奏會」，將於12月27日晚間在台北國家音樂廳、29日

下午在高雄衛武營國家音樂廳舉行，詳詢Opentix。

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