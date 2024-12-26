最美麗的台語 歌仔戲國寶廖瓊枝經典劇本發表 曝畫「圈圈」的秘密

廖瓊枝（中）出席新書發表，由蔡欣欣（左）主持、得意門生張孟逸（右）現場示範經典唱段。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕高齡90歲的歌仔戲人間國寶廖瓊枝，一身歌仔戲絕活可說是台灣非常珍貴的文化資產，為妥善保存廖瓊枝的歌仔戲經典劇目，文化部文資局陸續出版《廖瓊枝歌仔戲經典劇目》劇本集，第2套昨天發表。廖瓊枝親自出席說戲，打開話匣子侃侃而談，最後還自嘲「台上做戲像講古，講慣了就不知道停」，讓人感動想對她說：「您就是我們的國寶啊！」

《廖瓊枝歌仔戲經典劇目Ⅱ》收錄了7齣改編或新編的戲碼。（記者凌美雪攝）



此次《廖瓊枝歌仔戲經典劇目Ⅱ》劇本集收錄了7齣改編或新編的戲碼，分別是1995年《寒月》、1997年兒童歌仔戲《黑姑娘》、2000年《碧玉簪》、2012年《三娘教子》、2013年《宋宮祕史》、2014年《白兔記》（後更名《李三娘》）、2015年《烽火亂世》等。長達2年的手稿整理、口述訪談、台文審校等，歷經繁瑣又冗長的資料整理和校對，終於完成。

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廖瓊枝說，因為小時沒機會上學，後來為傳承歌仔戲、整理劇本而努力習字，但還是有很多字不會寫，所以遇到不會的字時就先畫圈圈，學生讀劇本時，看到圈圈就問她是什麼字？然後補進去，也可說，她的劇本是透過學生讀劇一起完成的。

書中也收錄首演海報與劇照等。（記者凌美雪攝）

套書除收錄劇本之外，還特別將7齣戲的首演主創與演員、統一劇本漢字系統、重要詞彙拼音、注釋都彙集其中，再輔以口述創作背景歷程與藝術表現特色，還蒐集到首演海報、節目冊、演出足跡、代表性劇評、劇照、創作手稿等，將廖瓊枝的創作及思考過程做詳細而深入紀錄與保存。劇本並輔以表演詮釋，讓讀者得以相互參照，深入了解表演詮釋的細節與層次，充分發揮紀錄保存與教學傳承的目的。

還有一項非常特別之處，因為歌仔戲是台語演唱，為協助正確發音，劇本的每個跨頁後面都會附載詳細的台語拼音，讓廖瓊枝歌仔戲文教基金會董事長蔡欣欣忍不住說，政府鼓勵多說台語，「地道的台語就在這裡啊」。

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