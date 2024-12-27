台南天仁工商停辦10年 今動土轉型台南傳藝中心

台南市長黃偉哲（中）、文化局局長謝仕淵（右四）、文化部文資局副局長林尚瑛（左五）、學甲區長張明寶（左一）等人為台南傳藝中心整修動土。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕台南學甲私立天仁工商停辦至今10年，3.2公頃校地和校舍捐贈給台南市政府，轉型為台南市傳統藝術中心，第一期工程由市府投入9570.8萬整修教學大樓，今天（27日）舉辦敲錘動土，預計2027年竣工，後續還有第二、第三期工程。

台南市長黃偉哲、文化局局長謝仕淵、文化部文資局副局長林尚瑛、國立台南藝術大學校長邱上嘉、學甲區長張明寶、議員方一峰、陳昆和、蔡蘇秋金、蔡秋蘭等人參與動土，地方喜事。

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台南市長黃偉哲（左）國立台南藝術大學校長邱上嘉簽署合作備忘錄。（記者楊金城攝）

黃偉哲並與邱上嘉簽署合作備忘錄，未來南藝大和台南傳藝中心攜手推動南市傳統藝術與文化資產保存和研究工作、教育傳承、人才培育。

台南市傳統藝術中心第一期工程由市府投入9570.8萬整修教學大樓。（記者楊金城攝）

黃偉哲表示，校地和校舍將多功能充份再利用，除了傳藝中心，還將設學甲明宜里活動中心、新建全民運動中心，期許台南傳藝中心未來提供大北門區藝術文化的服務，更成為傳統藝術保存和傳承的文化基地。

聯禎館將設學甲明宜里活動中心。（記者楊金城攝）

謝仕淵指出，天仁工商在1958年創立，後因少子化在2015年停招，去年校產捐贈南市府，由台南市文化資產管理處爭取文化部補助1千多萬規劃建置「台南市傳統藝術中心」，規畫原教學大樓作為傳習課程空間、三連館為辦公空間及圖書閱覽室、綜合大樓作為展演及典藏展示空間，汽車實習工廠（台南市歷史建築原學甲公學校校舍）和籃球場爭取設置文化部南區文資建材銀行。

台南學甲私立天仁工商停辦至今10年，3.2公頃校地和校舍捐贈給台南市政府，轉型設為台南市傳統藝術中心。（記者楊金城攝）

南市文資處處長林喬彬說，第一期教學大樓整修後，設置傳藝教室、工藝家工坊、行政辦公及存料存放，後續第二期工程包括三連館、綜合大樓、實習工廠及全區景觀整建。

汽車實習工廠（台南市歷史建築原學甲公學校校舍）將爭取設置文化部南區文資建材銀行。（記者楊金城攝）台南學甲私立天仁工商3.2公頃校地和校舍捐贈給台南市政府，轉型為台南市傳統藝術中心，第一期教學大樓工程（左）整修，右為「綜合大樓」規畫為展演及典藏展示空間。（記者楊金城攝）

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