沉浸慢活灌注身心正能量 涵碧樓推冬季養生之旅

寒冬期間適合到日月潭進行養生之旅，圖為涵碧樓湖景房。（涵碧樓提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕寒冬是休養生息的好時機，正適合進行慢活度假，位於日月潭畔的涵碧樓坐擁山水美景，既是避暑也是避寒的好處所，即日起至明年2月28日止，飯店特別推出「冬季養生之旅」，冬日在此結合養生芳療、溫潤食補及靜心冥想，帶來全方位的養生體驗，為辛苦一整年的身心灌注正能量，元氣滿滿迎接新的一年。

The Lalu 經典按摩，舒緩疲憊身心。（涵碧樓提供）

光靜靜欣賞日月潭優美景致，就足以讓旅人心情漸趨平和、暫時忘掉一切煩憂，以此為度假養生基底，涵碧樓位遊客展開量身訂做的養生行程。首先，由專屬的養生管家，提供貼心到位的諮詢服務，再搭配THE LALU經典按摩，以專業的手法針對肌肉深層疲勞進行釋放與調理，舒緩壓力的同時，提升身體能量循環，讓全身沉浸於放鬆與平衡的極致體驗。溫熱的草本足浴則是搭配天然藥材，讓遊客進行養生足浴以促進循環、驅散寒氣，浸泡的每一刻，都為雙足注入能量，洗去一身的疲憊，讓身心重新焕發活力與輕盈。

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烤花椰菜濃湯火腿松子。（涵碧樓提供）

筋骨舒活後，也要以美食撫慰身體，涵碧樓表示，湖光軒中餐廳主廚林宗立以「養生重補腎、養筋、益氣」的理念，為冬季養生之旅推出專屬套餐，有粉光枸杞燉子排、煎烤鮮鱸茶油麵、香煎伊比利茶油飯、紫米鮑魚佐米椒等，為冬日的身軀增添暖意與活力。東方餐廳主廚王弘旭則為燥熱體質者打造專屬的義大利黑醋佐布拉塔起司與風乾蕃茄義式開胃菜、烤花椰菜濃湯佐火腿與松子、爐烤時魚搭配烏魚子醬等。

在專業的印度瑜伽老師帶領下，進行頌缽靜心冥想。（涵碧樓提供）



不只舒緩身體、飽足胃口，專案還要幫遊客沉澱心情。涵碧樓說明，在專業的印度瑜伽老師帶領下，進行頌缽靜心冥想，透過頌缽的和諧音頻與震動，用以舒展內心壓力，達到專注與內在和諧的境界，引導內心深層的寧靜與平和；由正念導師引導的正念香篆課程中，讓遊客專注當下、靜心於裊裊香煙間，進行呼吸調理心神，讓身心重拾穩定，感受安定與自在的純粹幸福。更多相關內容詳詢涵碧樓官網。

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