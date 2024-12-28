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故宮新大樓沿雙溪而建 罕見「安龍奠土」儀式展巨大米龍

2024/12/28 02:16

故宮新大樓沿雙溪而建 罕見「安龍奠土」儀式展巨大米龍故宮循傳統習俗舉辦「安龍奠土」儀式，為展現對無形文化資產的延續及土地龍神的敬意，特別聘請新竹南寮通應壇資深道長陳賜海帶領道團製作「特大號」米龍，並備有牲禮酒禮參拜，祈求天地神祇庇佑建築物落成以後平安順遂。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕位於故宮北院南側的「行政大樓及圖書館新建工程」，昨（27）日辦理落成揭牌典禮，特別的是，大樓裡的多功能室展示了一條巨大米龍，吸引大家好奇參觀。故宮院長蕭宗煌表示，這是循民間傳統信仰舉辦的「安龍奠土」儀式，同時也是台灣重要的無形文化資產。

蕭宗煌比喻，「雙溪就像一條龍，我們在龍的上面挖了很多鱗片（土石）上來」，所以連續2天舉辦安龍奠土儀式，還有人間國寶跳鍾馗。意指在修築過程當中，可能擾動土地龍神，破壞土地秩序，所以才聘請道士舉行「安龍奠土」儀式，以祈求「龍神歸位，禁忌還方。赦除冒犯之衍，大賜方來之慶」。亦即重新安頓土地龍神以固屋基。「謝土」或「奠土」則是為感謝土地神幫忙使工程進行順利，同時對土地表示感恩。

為展現對無形文化資產的延續及土地龍神的敬意，特別聘請新竹南寮通應壇資深道長陳賜海帶領道團製作「特大號」米龍，並備有牲禮酒禮參拜，祈求天地神祇庇佑建築物落成以後平安順遂。待安龍謝土禮成之後，米龍的米及祭品會分送給院內同仁保平安。

由於「安龍奠土」儀式保存著台灣漢人文化有關土地信仰最完整深刻的內涵，蕭宗煌表示，整體儀式過程經錄影剪輯，可於明年故宮在法國凱布朗利博物館的「龍」展，作為意象之一，目前也在研究於法國展米龍的可能性。

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