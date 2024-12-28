就在今夜快搶位！台南新營南瀛草地音樂 500架無人機表演

台南跨年第二場演唱會「南瀛草地音樂會」今晚（28日）6點在新營南瀛綠都心公園登場，許多年輕粉絲今早就來搶占舞台前「搖滾區」，聊天、曬太陽，等待晚上開場。（市府提供）

〔記者楊金城／台南報導〕就在今夜，台南跨年第二場演唱會「南瀛草地音樂會」今晚（28日）6點在新營南瀛綠都心公園登場，市府昨天祭出不得以物品占位的清場公告後，許多年輕粉絲今早就來搶占舞台前「搖滾區」，聊天、曬太陽，等待晚上開場。

南瀛草地音樂會今晚有八三夭、高爾宣OSN、陳忻玥、王ADEN、PIZZALI、張秀卿、ELL&s、Sam Lin林中宣、JUD陳泳希、77Ke柯棨棋、荷蘭美聲歌手馬丁．賀肯斯等11組歌手演唱，主持人由徐凱希、陳彥嘉擔綱。

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因昨天就有歌迷以紙板、塑膠墊搶占位，市府祭出清場公告，熱情粉絲今早就現身守候「第一排」，要與偶像最近距離的接觸，因陽光露臉，氣溫舒適，現場氣氛歡樂。

由於今晚愈晚愈冷，市長黃偉哲特別指示會場工作人員關心粉絲身體狀況，即時給予暖暖包，粉絲也紛紛猜測起偶像八三夭晚間表演的歌單。

粉絲來自各地，從台東趕來的周姓替代役請假借住新營的外婆家，就來現場排隊，還製作應援的LED燈板，來自台北的王姓大學生做足搭高鐵、住宿等功課，且做好禦寒裝備，開心迎接今晚演唱會。

今晚由女團「ELL&s」開場，搖滾天團八三夭壓軸，也將安排國立新營高中流行舞蹈社暖場演出，節目過程中，台灣英雄投手教練林岳平也將現身同樂、丟出彩蛋。

市府說，今晚演唱會節目最後將有500架無人機的表演，想看無人機排出什麼驚喜畫面，來趟綠都心公園就知道。

為維護活動安全，新營分局表示，將加強會場檢查，並安排「防踩踏小組」，保護歌迷開心聽歌跨年。

粉絲趕快搶占舞台前搖滾區的位子。（市府提供）

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