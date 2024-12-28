以「台北故宮」到中國申請商標？ 故宮回應：未有此規畫

故宮強調至今並無以「台北故宮」名義到中國申請商標的案例。（資料照）

〔記者董柏廷／台北報導〕故宮博物院近年推出的文創商品，屢遭中國廠商侵權，故宮不斷提出侵權訴訟，仍難遏止盜版情況。有立委指稱故宮正評估以「台北故宮」名義到中國大陸申請商標，被認為此舉是自我矮化。故宮今（28）日已公告聲明指出，至今並無以「台北故宮」名義到中國申請商標的案例，亦未有此規劃。

對此，故宮發聲明表示：「國立故宮博物院」歷年參加大陸地區文創展會、司法訴訟，均以完整全銜名稱為之；各項品牌授權、出版品及文創商品，亦均完整全銜載示。評估申請「台北故宮」為商標之可行性，目的並非為取代「國立故宮博物院」之正式名稱或商標，而係增列「台北故宮」為商標之一，作為阻卻第三方濫用本院名義之維權使用，原有商標、全銜均完整繼續使用。

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此外，近年多有中國地區廠商，以「台北故宮」名義販售未經本院授權之商品，甚至以「台北故宮」名稱冒充本院之被授權方，於市場行銷，侵害本院權益（如：廈門三希御賞文化藝術傳播有限公司案例），造成本院形象及名譽負面影響。為正本清源，本院委請專業單位評估以「台北故宮」為載示名稱及申請註冊之可行性，以免因本院未使用該名稱（台北故宮）卻欲排除他人使用，造成採取司法救濟舉證之難度。隨著網路商業發達及侵權態樣日益更新擴大，本院擬以「台北故宮」名稱申請商標註冊，意在阻斷消費市場恣意冠名、託辭受有委任等情事，其目的在維護國立故宮博物院權益。

最後，故宮強調，經於113年12月召開專家學者諮詢會，認為以「台北故宮」取得註冊，應能更有效遏止第三方利用近似商標註冊，或是冒用院方名義行銷之侵權行為。又商標布局跟註冊宜階段性處理，第一步於我國註冊，後續再研議推進到其他國家或區域。本案目前徵詢學術及法律各界意見，本院迄今並無以「台北故宮」名義到大陸地區申請商標之案例，亦未有此規劃。

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