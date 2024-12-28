洪雅書房歡慶25週年 變身二手市集推廣循環經濟

洪雅書房歡慶25週年，今天將書店變身二手市集，安排四手聯彈音樂演出、吸引大小朋友到場同樂。（記者丁偉杰攝）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕歲末時節，嘉義市獨立書店洪雅書房歡慶25週年，今天將書店變身二手市集，近20個攤位琳瑯滿目，商品從各種生活小物到美食應有盡有，吸引民眾挖寶，其中，嘉大附小守護紫斑蝶團隊師生擺攤義賣紫斑蝶繪本、圖卡、明信片等，所得捐贈台灣紫斑蝶生態保育協會，響應永續自然生態保護。

歲末時節，獨立書店洪雅書房歡慶25週年，今天將書店變身二手市集。（記者丁偉杰攝）

洪雅書房由房主余國信、徐佳伶夫妻共同經營。余國信說，去年書房從長榮街搬遷至義教東路至今滿1週年，夫妻倆從網路招募親子家庭或師生團隊透過二手市集，推廣永續循環理念，歡慶洪雅書房25週年。

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今天活動現場安排四手聯彈音樂演出、音樂繪本及說故事時間，吸引大小朋友到場同樂。洪雅書房42坪地坪空間從一至三樓變身二手市集，近20個攤位分布其間，販賣商品琳瑯滿目。

例如「幸福胖」攤位由父母親與四個小孩共同籌劃，販售家中用不到的二手物品、「喝不停的濃湯」攤位則由一對母女檔共同烹調暖呼呼美味濃湯。

「那些年我們追的紫斑蝶」由嘉大附小守護紫斑蝶團隊師生設攤，向親子傳達永續自然生態保護觀念。 （記者丁偉杰攝）

「那些年我們追的紫斑蝶」由嘉大附小守護紫斑蝶團隊指導老師黃琦智帶領學生設攤。黃琦智說，攤位義賣紫斑蝶繪本、圖卡、明信片等小物，所得捐贈台灣紫斑蝶生態保育協會，也由蔡昱呈、陳曉玄兩位同學現場宣講生態保育知識，響應永續自然生態保護。

余國信說，歲末年終之際，透過二手市集推廣資源循環經濟，讓大家建立惜物意識，由於反應熱烈，下次舉辦時間預定明年春天。

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