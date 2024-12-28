南管音樂保存者授證 已故恩師「現身」讓新科人間國寶哭了

「113年重要傳統表演藝術保存者」授證典禮，現場特別利用全息投影技術再現張鴻明藝師身影，勉勵學生陳嬿朱「你是我最驕傲的學生」，讓陳嬿朱感動得流下眼淚。（文化部提供）



〔記者凌美雪／台北報導〕文化部今（28）日辦理「113年重要傳統表演藝術保存者」授證典禮，本次新增認定南管音樂保存者陳嬿朱，由文化部長李遠親頒授認定證書，表彰其於南管音樂領域成就。

文化部自2009年起依《文化資產保存法》登錄重要傳統表演藝術，並認定保存者（人間國寶），迄今已達19項31位保存者。其中，「南管音樂」於2010年公告登錄，張鴻明為首位保存者，陳嬿朱是第2位。

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文化部長李遠（左）頒授認定證書予重要傳統表演藝術「南管音樂」保存者陳嬿朱藝師，表彰其於南管音樂領域成就。（文化部提供）

文化部說明，陳嬿朱師承藝師張鴻明，對於南管音樂的實踐及知識具有高度掌握，在南管演唱方式與樂器彈奏皆具藝術性，且保有台灣南管傳統韻味的古樸性，為南管界代表性人物。因此，授證典禮特別利用全息投影技術，再現張鴻明藝師身影，勉勵陳嬿朱「你是我最驕傲的學生，你要繼續堅持傳統藝術南管音樂教育傳承的使命，讓南管音樂之美可以讓更多人聽見、看見。」

跨越時空再現張鴻明藝師的叮嚀與濃厚的師徒之情，讓陳嬿朱感動到忍不住掉淚。陳嬿朱於受證後有感而發，「當證書交到我手上時，感受到身上挑起了一個非常重的重擔，日後我要對這個國家負責，將千年的南管音樂生生不息地傳唱下去。」

陳嬿朱說，南管音樂正面臨斷層危機，成為保存者後，首要任務就是培養接班人，她一定會努力讓南管音樂一代接一代。

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