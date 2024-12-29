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雲林縣定歷史建築「北港大復戲院」邀老藝師演出 重溫「內台戲」風華

2024/12/29 18:11

北港大復戲院盼讓內台戲風華再現，也期望未來此地也可成為青年文藝空間，讓大復戲院重返熱鬧。。（記者李文德攝）北港大復戲院盼讓內台戲風華再現，也期望未來此地也可成為青年文藝空間，讓大復戲院重返熱鬧。。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣北港鎮歷史最悠久的大復戲院，為雲林縣定歷史建築，2020年修復後現委由黃世志木偶劇團經營。為找回當時戲院風光，黃世志復刻「內台布袋戲」演出，邀請81歲老藝師簡忠雄重返戲院，連續5天演出其師鄭壹雄的知名金光戲碼《南北風雲仇》。簡忠雄感動地說「和師父一起演一樣」。黃世志表示，盼讓內台戲風華再現，也期望未來此地也可成為青年文藝空間，讓大復戲院重返熱鬧。

北港大復戲院邀81歲藝師簡忠雄，演出其師鄭壹雄知名戲碼《南北風雲仇》。（記者李文德攝）北港大復戲院邀81歲藝師簡忠雄，演出其師鄭壹雄知名戲碼《南北風雲仇》。（記者李文德攝）

大復戲院設立於1927年，是北港第一座戲院，日治時期稱為「北港座」，是北港鎮話劇、歌仔戲、布袋戲等表演活動、電影播映場所，隨著時代演進台灣電影產業沒落，1991年正式歇業，雖多次改變經營模式，但仍難逃閒置命運，在地方期盼之下，2020年縣府完成修復，現委由黃世志電視木偶劇團經營。

黃世志表示，1950年代因先前228事件，國民政府一度限制外台演出，布袋戲班紛紛湧入戲院，也造就了「內台布袋戲」旋風，可謂「百家爭鳴」，北中南劇團戲棚擴大，戲偶尺寸加大，改變人物扮像，也催化金光戲誕生。為找回當時內台戲風華，邀請鄭壹雄的弟子簡忠雄演出《南北風雲仇》，連續5天演出，也讓大家能感受內台戲每天戲碼環環相扣的魅力。

黃世志（左2）邀請81歲藝師簡忠雄（右2）重回戲院演出其師知名作，重溫內台戲風光。（記者李文德攝）黃世志（左2）邀請81歲藝師簡忠雄（右2）重回戲院演出其師知名作，重溫內台戲風光。（記者李文德攝）

簡忠雄表示，小時候曾經跟著師傅到大復戲院演出，有「故地重遊」感受，演著老師成名作，好像回到內台戲時期；當地民眾表示，大復戲院在地人都稱為「舊戲園」，小時候常買票進去看布袋戲演出，如今老舞台重現，重拾兒趣。

黃世志指出，除將持續邀請老藝師們重返戲院演出，也讓新一代民眾了解早期內台戲元素著重於劇本、操偶技術等，更要追求創新，將邀請青年團隊到此演出，讓民眾也能在老戲院看「新」戲。

北港大復戲院設立於1927年，是北港第一座戲院，日治時期稱為「北港座」。（記者李文德攝）北港大復戲院設立於1927年，是北港第一座戲院，日治時期稱為「北港座」。（記者李文德攝）

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