墾丁重量級新書《南岬・逆時光》 重現鵝鑾鼻4千年考古遺跡

墾管處將鵝鑾鼻考古過程出書發表《南岬・逆時光》，右為邱鴻霖教授，左為墾管處長陳乾隆。（記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁國家公園2019年因鵝鑾鼻公園賣店與停車場更新工程，重新發現4千年前史前遺址，不僅出土大量墓葬，場域也是太平洋島嶼最古老、面積最大的貝器加工場遺址，墾丁國家公園管理處（簡稱墾管處）將過程出書發表《南岬・逆時光》，正式向外界曝光這些珍貴的南岬遺骨。

墾管處將鵝鑾鼻考古過程出書發表《南岬・逆時光》。（墾管處提供）

清華大學人類學研究所副教授邱鴻霖研究團隊，及中研院歷史研究所李匡悌研究員整理下，《南岬・逆時光》揭露挖掘工作中，出土為數可觀的陶片群、貝器、石板、骨骸等遺物，也因龐大的考古資源，現今得以窺探鵝鑾鼻環境所形成的新石器時代遺址聚落。此外，以豐富的遺物中僅僅是一小片貝器就可拼接出古代人類的生活型態以及對各類自然資源的利用能力；就如出土的精緻魚鉤展現出人們對於貝類加工已達到淋漓盡致的程度，更呈現了漁獵活動的成熟技術。

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墾丁國家公園二○一九年因鵝鑾鼻公園賣店與停車場更新工程，重新發現四千年前史前遺址。（資料照，墾管處提供）

此外，恆春半島時光脈絡總停留於17世紀至今，考古團隊在「鵝鑾鼻第一遺址」發現，有密集人群活動時間落在距今4千年前，墓葬出土51具，其中10具使用石板、珊瑚礁葬具，藉此可更了解史前人類的埋葬形式、文化習俗，讓普羅大眾深入瞭解千古年前的人類在鵝鑾鼻海岸的生活方式。

墾管處處長陳乾隆表示，墾丁國家公園今年邁入41週年，鵝鑾鼻第一遺址發掘出史前考古遺跡，不僅是屏東縣的第一處縣定考古遺址，更讓墾丁的歷史價值得以被看見，未來這些珍貴的台灣全民文化資產能夠廣為流傳，成為歷史與文化生態環境教育的範本，更是墾管處在生態保護及環境教育積極推動的重要成果。

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