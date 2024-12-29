高雄藝文活動增長 立委盼推動如百老匯般的常態藝文活動

文化部授證陳嬿朱（左）「113年重要傳統表演藝術保存者」，林岱樺受邀見證。（圖由林岱樺服務處提供）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕文化部授證南管藝術保存者陳嬿朱「113年重要傳統表演藝術保存者」，立委林岱樺表示，高雄近年的藝文活動大幅成長，希望未來推動如百老匯常態藝文活動，結合職訓與傳統技藝學習，且加強數位保存。

文化部28日授證南管藝術保存者陳嬿朱「113年重要傳統表演藝術保存者」，林岱樺受邀見證，她表示，重要表演藝術保存者又被稱作「人間國寶」，由文化部依據文資法認定，這次受表彰的陳嬿朱藝師，為14年來第2位因南管音樂獲此殊榮，可見這項藝術的難度與深度。

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林岱樺說，希望未來高雄能夠透過三項做法，協助傳統藝術團隊擴大推廣。第一是在各大演藝場館邀請本土表演團隊，定期定點設置的定目劇，建立有如百老匯一般的常態藝文活動。第二是結合職訓與傳統技藝學習，讓藝師或工匠能在政府鼓勵下傳承傳統技藝，也幫助名師媒合高徒。第三是加強數位保存，並結合最新科技如虛擬實境或沉浸體驗，以文化科技的新表演型態，推廣更多人認識傳統文化。

陳嬿朱的南管傳習班在高雄市苓洲國小開課，林岱樺也感謝前市長陳菊協助辦理傳習計畫，讓市民可以免費學習南管音樂課程。2024年正式啟用的國家傳統藝術中心高雄園區，也成為傳唱南管音樂的重要據點，高雄已成為保存與推廣南管的重要城市。

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