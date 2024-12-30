北門文化藝術園區 李國殿揮墨個展書藝交流

台南北門嶼書藝交流文化饗宴，提升大北門文化觀光。（雲嘉南濱海國家風景區管理處提供）

〔記者楊金城／台南報導〕雲嘉南濱海國家風景區的台南北門出張所，是台南市歷史建築，現蛻變為北門文化藝術園區（東門美術三館），目前舉辦藝術家李國殿的「揮墨北門嶼書法個展」，並透過書藝交流，將北門鹽分地帶的文化底蘊與自然風光，以藝術形式呈現，讓觀眾稱讚。

揮墨北門嶼書藝交流，大師現場揮毫。（雲嘉南濱海國家風景區管理處提供）

李國殿今年從北門南鯤鯓代天府秘書一職退休後，成為北門文化藝術園區的駐區創作藝術家，他集書法、篆刻、攝影三絕。

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「揮墨北門嶼」目前正在展期，並舉辦書藝交流文化饗宴，邀請家住北門井仔腳的文史工作者退休校長黃文博以感性情懷描寫北門嶼鹽鄉風情之詩作多首，與書法藝術做了完美結合。

揮墨北門嶼書藝交流，大師現場揮毫。（雲嘉南濱海國家風景區管理處提供）

另有書法名師葉國華、陳茂隆、嘉義大學教授陳政見、長榮大學教授簡英智和詩人何連成集聚以書藝交流，現場揮毫。

雲管處處長許宗民表示，透過這場文化盛事，讓大家更深入地認識北門嶼的獨特魅力，除了生態旅遊，也推動鹽分地帶的文化觀光發展。

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