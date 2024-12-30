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南市美食攻略 「台南美食名廚」探尋巷弄美食的歷史脈絡

2024/12/30 14:20

「台南美食名廚」手冊，匯集22位台南名廚的精采故事及美味料理。（南市府提供）「台南美食名廚」手冊，匯集22位台南名廚的精采故事及美味料理。（南市府提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕2024「臺南400城市食力」系列活動接近尾聲，南市觀光旅遊局特別出版的「台南美食名廚」手冊，匯集22位台南名廚的精采故事及美味料理，並邀請名廚推薦台南好吃好玩，另外收錄台南各區美食名廚資訊，以及米其林美食地圖，讓民眾可以循著名廚的口袋名單，探索台南美食。

南市觀旅局今天在南市府永華市政中心舉行手冊發表會，市長黃偉哲表示，這次推出的名廚手冊，以台南各地總舖師及餐廳料理師傅的角度切入，帶領大家認識400年歷史孕育出的飲食文化及文化底蘊，也帶民眾探尋巷弄美食的歷史脈絡。這本手冊不僅是美食攻略，也傳達台南人的生活與態度，希望更多好朋友能透過此書，深入了解台南。

南市觀旅局出版「台南美食名廚」手冊，匯集22位台南名廚的美味料理，並收錄台南各區美食名廚資訊。（南市府提供）南市觀旅局出版「台南美食名廚」手冊，匯集22位台南名廚的美味料理，並收錄台南各區美食名廚資訊。（南市府提供）

觀遊局表示，自今年3月起，觀旅局與在地文史工作者張耘書合作推出「臺南400‧流動的盛宴─來辦桌」及「臺南400‧精湛好食─揣（tshuē）餐廳」系列專題，報導多位總師和宴席主廚的人生故事及招牌料理。

這次「台南美食名廚」手冊，集結辦桌南霸天汪義勇（阿勇師）、歸仁施家班餐飲宴席施宗榮、府城食府李萬（阿萬師）、加丁師辦桌宴席蔡裕峰、南吉外燴宴席鄭景良、寶味珍創意料理盧正治、新萬香餐廳李益仲、喜慶宴席料理施宗泰、阿菊食堂陳秋菊與張志偉、蘇家宴席蘇嘉進、東香台菜海味料理蔡瑞成（大頭師）、郭家餐館郭春發、八甲田專業外燴蘇瑞弼（筆仔師）、147食堂陳進明、洪廚囍宴洪俊男、宏珍宴席餐廳郭育宏、阿霞飯店吳健豪、欣欣餐廳吳火塗（阿塗師）、筑馨居周榮棠（勇伯）、福樓餐廳蔡博超、東東餐飲企業李日東、阿美飯店蔡秀山等22位名廚。

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