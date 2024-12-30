最後的呼吸！台灣攝影師捕捉赤尾青竹絲獵殺樹蛙精采一瞬

台灣攝影師涂祐嘉直擊赤尾青竹絲的殘酷獵殺。（Woody Tu提供）

〔編譯陳成良／綜合報導〕據《生活科學》（LiveScience）網站報導，一張令人震撼的照片捕捉到台灣雨林中駭人的生死瞬間：一條有毒的赤尾青竹絲正無情地吞噬一隻布氏樹蛙（Polypedates braueri），而這隻可憐的樹蛙在生命的最後一刻，仍奮力地張大嘴巴，試圖吸進最後一口氣。這張由台灣攝影師涂祐嘉（Woody Tu）拍攝的驚悚照片，已入圍 2024 年度微距攝影師大賽（Close-up Photographer of the Year）。

赤尾青竹絲擁有鮮豔的翠綠色鱗片以及致命的毒液，是棲息於亞洲熱帶森林中技巧高超的掠食者。而照片中的受害者布氏樹蛙，則是以其高超的偽裝技巧和敏捷身手聞名，通常棲息於樹上。

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「那天我一如往常地走在步道上，沒有特別的期待，突然間，一陣微弱的鳴叫聲從旁邊的水溝傳來」攝影師涂祐嘉在提供給大賽主辦單位的說明中寫道。當他走近一看，竟發現一條赤尾青竹絲正用牠的下顎緊緊咬住一隻布氏樹蛙。「在牠生命的最後時刻，這隻青蛙仍奮力地張大嘴巴，試圖在毒發前，吸進最後一口氣。」他如此描述這個令人不忍卒睹的畫面。

這張震撼人心的照片已入圍今年度微距攝影師大賽的「動物」類別。該類別的其他入圍作品也同樣精采，包括一張捕捉到年幼沙袋鼠（wallaby）依偎在母親育兒袋裡的溫馨照片，以及一張緞藍亭鳥（Ptilonorhynchus violaceus）站在其精心裝飾的求偶亭前的照片，這種鳥類會建造一個特殊的弧形結構來吸引雌性。

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