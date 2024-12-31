大巨蛋演唱會震動憂衝擊松菸古蹟 文化局近期將會勘

台北大巨蛋示意圖。（資料照）

〔記者蔡思培／台北報導〕藝人張惠妹演唱會在大巨蛋舉辦多場演唱會，上萬觀眾跳動讓周邊居民不堪其擾。台北市文化資產審議會委員也指，鄰近大巨蛋的松山菸廠疑有裂縫、地磚剝落，呼籲台北市政府儘快處理，並加強監控。對此台北市文化局表示，目前未接到松菸通報是否有古蹟受損，近期會邀集體育局、遠雄等單位辦理現場會勘。

松山文創園區表示，大巨蛋辦理演唱會期間有定期巡場，偶有觀察因低音產生木頭窗戶的震動，但初步確認震動對古蹟建築未造成影響，園區也會持續關注。北市體育局也指，將協同文化局與遠雄巨蛋公司進行現勘，依據實際情況研議妥善處理作為保護古蹟建築。

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北市昨召開文資會，文資委員詹添全指，張惠妹演唱會讓4萬名觀眾在大巨蛋跳動引發震動。29日晚間觀察到，松菸東南角有出現裂縫，靠近西南角範圍也有地磚裂開掉下來，他也向1999反映，希望加強監測。詹添全說，張惠妹跨年夜還要舉行演唱會，震動影響非常大，許多周邊鄰居吊燈也都要搖動。

他也提出臨時動議，希望找專業公會鑑定大巨蛋震動量，體育局過去是量測噪音、風速，與震動無關，希望體育局再檢測震動，並找第三方公正單位處理。

文資委員劉宗德也無奈，現在大巨蛋演唱會仍照跳照動，只能建議未來場館不要再租給類似活動，回歸到體育活動。他也指，過去就有里長反映演唱會問題，但體育局等單位未重視，現在文資單位提出卑微呼喚，希望市府督導文化局、體育局的兩個副市長有共識。他建議未來會有震動的活動，不應在大巨蛋出租範圍內，但契約條款如何落入也需要法務局協助。

文資委員李乾朗也希望文化局正式發函給相關單位，提醒附近居民已因大巨蛋演唱會不勝其擾，文資也受到威脅。

文化局表示，未來除聽取管理單位報告松菸古蹟建築於大巨蛋演唱會期間，有無明搖晃與建物異樣情形，也會將問題納入今年啟動的修復工程規畫設計案，請建築師評估大巨蛋各區陸續開幕啟用的滿載營運量能，對松菸古蹟建築衝擊，規畫未來修復工程重點補強措施，具體保護古蹟建築。

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