嘉市北興國中管樂班成立25年 國際交流大成功

北興國中與靜岡大學進行管樂交流。（北興國中提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市國際管樂節即將在明天（1月1日）落幕，已成立25年的北興國中管樂班在本屆活動與日本靜岡大學管樂團進行交流音樂會，北興管樂團也與台北市介壽國中管樂團進行音樂演出，透過音樂傳遞情感，連結世界。

北興國中校長張仁澤表示，日本靜岡大學管樂團與嘉義市淵源深厚，2003年起已13度來到嘉義市，2014年、2016年及2019年三度至北興國中進行交流，今年是第4次；本次國際管樂節，靜岡大學到北興國中與北興國中管樂班及嘉北國小管樂班進行交流，靜岡大學指揮三田村健吹奏上低音號，由北興管樂班顧問林青肯主任高歌，攜手演出「望春風」經典曲目。

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北興管樂班由指揮曾膺安指導，老師江思誼、侯政道、吳佩玲陪伴支持，為了這次交流，管樂班學生努力練習，甚至放棄三年級校外教學，但學生認為「為了靜岡，值得！」

張仁澤說，北興國中與日本靜岡大學國際交流，也跨越城市界線與台北市介壽國中管樂團交流；介壽國中管樂團是全國學生音樂比賽特優11連霸，由指揮鄭順勝領軍，黃幸惠老師指導、高淑瑛老師支持，演出精采，北興國中男聲合唱團由林雨青老師帶領，用歌聲與舞蹈感動觀眾。

北興國中管樂團由簡晟軒老師指揮，李宜瑾老師與林宛萱老師共同協助指導，展現連續4年獲全國音樂比賽特優的實力；兩校管樂團攜手演奏今年全國音樂比賽指定曲目「Fanfare for a New Era」，獲得觀眾好評。

嘉義市長黃敏惠表示，管樂是城市文化最好的代言人，透過國際管樂節進行國際與城市交流，讓藝術成為文化橋梁；市府教育處長郭添財說，交流活動展現嘉義市教育綱領「人文第一、科技相佐、精緻創新、國際視野」的意涵，讓學生獲得難得的學習經驗，為國際文化交流打下良好基礎。

靜岡大學演出。（北興國中提供）

北興國中學生演出。（北興國中提供）

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