新竹百年火車站鐘塔遭塗鴉？ 台鐵及市府澄清為例行性清潔痕跡

一場烏龍？新竹市議員林彥甫稱新竹百年火車站鐘塔外牆遭人為塗鴉，但台鐵及市府都澄清是清洗外牆造成的不規則痕跡，非人為塗鴉，會要求廠商盡速復原。（林彥甫提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕烏龍一場？！新竹市百年新竹火車站的鐘塔外牆疑出現不規則的線條，市議員林彥甫指稱是遭人惡意塗鴉，要求市府應追究相關責任，不過，市府表示，經詢問台鐵公司新竹站，是台鐵公司12月24日辦理新竹車站外牆例行性清潔工作（每年一次），是清潔廠商使用水柱清洗外牆（金屬材質）所留下深淺不一的色澤痕跡，並已拍攝相關照片做為紀錄，並非遭人為塗鴉。

台鐵新竹站也受訪證實不是被塗鴉，且已派員查看鐘塔內部木構造及大鐘都無損壞，也沒有滲水情況，但會追究廠商的責任，後續會協請文化部古蹟二區管理維護指導教授研議復原方式，台鐵新竹站也已提出相關修復計畫，要求廠商必須依文化部要求進行外牆塗料的相關復原工作。

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台鐵新竹站強調，民代所看到的外牆痕跡確實是廠商清洗所造成的痕跡，因每年都會執行清洗作業，且廠商在清洗時，台鐵都有做相關紀錄及拍照，因清洗造成外牆色澤深淺不一，已向文化部文化資產局說明及聯繫，後續會請文資委員來勘查，並由廠商復原。

台鐵新竹站強調，新竹火車站是國定古蹟，台鐵相當重視，尤其是鐘塔及大鐘的結構，且因高度這麼高，絕不可能有人攀爬上去塗鴉，因此特別澄清不是被塗鴉，後續也會請廠商盡速復原外牆色澤不一情形。

一場烏龍？新竹市議員林彥甫稱新竹百年火車站鐘塔外牆遭人為塗鴉，但台鐵及市府都澄清是清洗外牆造成的不規則痕跡，非人為塗鴉，會要求廠商盡速復原。（記者洪美秀攝）

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