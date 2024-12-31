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國寶級歌仔戲名師陳剩辭世 古冊戲影音記錄《三藏出世》明年出版

2024/12/31 15:52

廖瓊枝歌仔戲文教基金會歷經3年的藝師說戲、口述劇本採集、劇藝傳承、影音拍攝與舞台實踐，「陳剩藝師《三藏出世》歌仔戲劇本與影音出版計畫」即將完成。（廖瓊枝歌仔戲文教基金會提供）廖瓊枝歌仔戲文教基金會歷經3年的藝師說戲、口述劇本採集、劇藝傳承、影音拍攝與舞台實踐，「陳剩藝師《三藏出世》歌仔戲劇本與影音出版計畫」即將完成。（廖瓊枝歌仔戲文教基金會提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕歌仔戲資深藝師陳剩今（31）日凌晨辭世，享耆壽92歲。與陳剩有逾70載深厚情誼的國寶藝師廖瓊枝，其基金會董事長蔡欣欣對此深表震驚與不捨，蔡欣欣表示，基金會自2022年展開陳剩古冊戲影音記錄《三藏出世》出版計畫，預計2025年可正式發行，也期盼藉此永久留存老藝師過去為歌仔戲努力的精神。

生於1933年的陳剩，是台北市文化局首批（1990）登錄的傳統藝術保存者，「腹內」積累眾多拿手戲齣與劇藝精華，蔡欣欣回憶前年接到陳剩的電話：「欣欣，我已經90歲了，有些戲齣我想要保留下來，你來幫我作紀錄好嗎！」於是展開這個亟需「與時間賽跑」的保存計畫。

國寶級歌仔戲名師陳剩辭世 古冊戲影音記錄《三藏出世》明年出版陳剩藝師（中坐者）與薪傳團員合影。（廖瓊枝歌仔戲文教基金會提供）

2022年，廖瓊枝歌仔戲文教基金會首次與陳剩完成《三藏出世》口述說戲、文字記錄與安歌討論，紀錄陳剩藝師「腹內」經典戲齣與唱念精華，將專擅的「古冊戲」經典戲齣的表演文本完整保留下來；2023年，在大稻埕戲苑曲藝館辦理讀劇發表活動，具現陳剩藝師的傳習成果；2024年，結合《三藏出世》的「傳藝中心看家戲」演出，特邀陳剩藝師教導舞台演出時的腳色詮釋和唱念重點，並為導演和主創團隊提供畫面構想，拍攝傳習過程與藝師、製作群訪談，執行「傳習影音記錄保存」。

廖瓊枝歌仔戲文教基金會表示，114年已提出「陳剩藝師《三藏出世》歌仔戲劇本與影音出版計畫」，預計將3年計畫執行與衍生的陳剩藝師口述劇本與舞台演出本，為陳剩藝師古冊戲《三藏出世》留存完整記錄，也做為台灣歌仔戲重要的演劇史料發揮歌仔戲習藝傳承、社會推廣與學術研究等功能。

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