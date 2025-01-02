彰化公立圖書館評鑑結果揭曉 共11家拿下獎金

彰化縣進行公共圖書館評鑑，這次有11家圖書館拿到獎金，縣長王惠美（右7）在主管會報上頒獎表揚，鼓勵繼續精進。（彰化縣府提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕公立圖書館也開始拼業績了！彰化縣政府舉辦公共圖書館評鑑結果揭曉了，共有11家圖書館脫穎而出。縣長王惠美頒獎表揚，並送上總額超過30萬元的獎金給得獎圖書館。

這次評鑑共頒發兩大獎項包括 「績優圖書館」 和 「進擊成長獎」其中，彰化市、鹿港鎮、二林鎮、田中鎮、伸港鄉、秀水鄉、線西鄉、大城鄉、二水鄉等9家圖書館榮獲「績優圖書館」，每館獲得3萬元獎金；而田尾鄉及溪湖鎮立圖書館則拿下「進擊成長獎」，每館獲得2萬元獎金。

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彰化縣公立圖書館評鑑共頒發兩大獎項包括 「績優圖書館」 和 「進擊成長獎」，得獎圖書館各有獨特之處。（彰化縣府提供）

得獎圖書館可不是只靠「藏書多」就能上榜，各有各的創新亮點，好比說，伸港鄉立圖書館用海廢藝術DIY及講座吸引讀者，將環保與閱讀完美結合。大城鄉立圖書館推出無紙化LINE集點卡，創新又方便。二林鎮立圖書館打造「行動書庫」，將書送進幼兒園，讓閱讀零距離。

二水鄉立圖書館設立「二水文史專區」，蒐集在地名人故事與文史資料，充滿文化氣息。彰化市立圖書館以謎題探索推廣館藏，寓教於樂，老少皆宜。鹿港鎮立圖書館特設「鹿港學」專區，保存在地文化，成為地方知識寶庫。

二水鄉立圖書館設立「二水文史專區」，蒐集在地名人故事與文史資料，充滿文化氣息。（彰化縣府提供）

此外，榮獲「進擊成長獎」的田尾鄉與溪湖鎮立圖書館，則用寫作比賽激發學生創作力，從閱讀到寫作全面推廣。

王惠美表示，為了讓閱讀成為彰化縣民生活的一部分，縣府團隊積極推動「書香彰化．打造幸福閱讀城市」的願景，透過評鑑與獎金制度，鼓勵圖書館團隊創新服務。從去（2024）年起設立的評鑑獎金制度，不僅讓館員感受到縣府的支持，也為圖書館注入了發展動力。

彰化縣透過評鑑與獎金制度，鼓勵圖書館團隊創新服務，讓圖書館成了民眾充電的天地。（彰化縣府提供）

圖書館營造閱讀與學習的環境，讓小孩子從小跟書本變成好朋友，喜歡閱讀讓看書是很愉悅的事。（彰化縣府提供）

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