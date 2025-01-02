北藝中心首推「北藝學院」 納文史哲人才深耕劇場

北藝中心董事長王文儀於今日媒體餐敘記者會上提出2025年規劃願景，其中包含推出「北藝學院」廣納文史哲人才，深耕劇場。（北藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕除了推出兒童藝術節、台北藝術節、台北藝穗節等既有藝術節日之外，台北表演藝術中心今（2）日於記者會宣告，不僅將首次推出「北藝嚴選」系列節目，北藝中心董事長王文儀表示，北藝中心也將推出「北藝學院」，「以劇場為出發點，深耕人才」，王文儀強調不只藝術領域，也會納入文史哲領域的人才，一同挹注台灣劇場的發展，「現在正是時候」。

王文儀說明，目前「北藝學院」在北藝內組織架構調整後將放在研發部，希望未來能系統地，以研究、教育與課程培養出更多劇場人才，2024年台北藝術節推出以藝術家為主體的「北藝人物」及深度解析作品的「北藝筆記」講座，都將納入北藝學院。

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此外，北藝中心也將為今年首度推出的「北藝嚴選」節目規劃系列的深度講座。講座包含美國密西根大學神經科學博士、班多鈕手風琴演奏家李承宗開設3堂音樂與心理課程，數位傳聲製作總監吳家恆及爵士樂手謝明諺將共同開設《冬之旅》與爵士樂的課程。而藝術家郭貝爾也將在2025年1月9日開設線上直播講座，分享他的創作歷程。詳詢北藝中心官網。

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