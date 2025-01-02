自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

北藝中心首推「北藝學院」 納文史哲人才深耕劇場

2025/01/02 18:21

北藝中心董事長王文儀於今日媒體餐敘記者會上提出2025年規劃願景，其中包含推出「北藝學院」廣納文史哲人才，深耕劇場。（北藝中心提供）北藝中心董事長王文儀於今日媒體餐敘記者會上提出2025年規劃願景，其中包含推出「北藝學院」廣納文史哲人才，深耕劇場。（北藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕除了推出兒童藝術節、台北藝術節、台北藝穗節等既有藝術節日之外，台北表演藝術中心今（2）日於記者會宣告，不僅將首次推出「北藝嚴選」系列節目，北藝中心董事長王文儀表示，北藝中心也將推出「北藝學院」，「以劇場為出發點，深耕人才」，王文儀強調不只藝術領域，也會納入文史哲領域的人才，一同挹注台灣劇場的發展，「現在正是時候」。

王文儀說明，目前「北藝學院」在北藝內組織架構調整後將放在研發部，希望未來能系統地，以研究、教育與課程培養出更多劇場人才，2024年台北藝術節推出以藝術家為主體的「北藝人物」及深度解析作品的「北藝筆記」講座，都將納入北藝學院。

此外，北藝中心也將為今年首度推出的「北藝嚴選」節目規劃系列的深度講座。講座包含美國密西根大學神經科學博士、班多鈕手風琴演奏家李承宗開設3堂音樂與心理課程，數位傳聲製作總監吳家恆及爵士樂手謝明諺將共同開設《冬之旅》與爵士樂的課程。而藝術家郭貝爾也將在2025年1月9日開設線上直播講座，分享他的創作歷程。詳詢北藝中心官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應