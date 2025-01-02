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藝文 > 品風格 > 品味生活

2025年這款桌曆「聽」見台灣的聲音 意外受國際歡迎

2025/01/02 21:30

台灣聲音記憶桌曆每用有不同主題。（翻攝自央廣數位桌曆網站）台灣聲音記憶桌曆每用有不同主題。（翻攝自央廣數位桌曆網站）

〔記者凌美雪／台北報導〕雖然3C用品讓現代社會慢慢進入無紙時代，但很多人還是習慣在家裡或辦公室擺一本桌曆。Rti中央廣播電台（央廣）首度推出「有聲音」的桌曆贈送給聽網友，意外大受歡迎。

央廣表示，為感謝全球聽網友的支持，央廣每年都精心設計各種不同主題的桌曆，贈送給聽網友。今年特別推出台灣聲音記憶桌曆，只要掃描紙本桌曆每月的QR Code，就能聽到央廣主持人多年來收錄的古早叫賣聲、台南菁寮教堂鐘聲、台灣藍鵲叫聲等，12個月份有各種不同主題的聲音及介紹。

紙本桌曆由央廣退休員工的女兒王浟美以水彩描繪主題意象，每月精選台灣庶民生活、民俗節慶、旅遊、人文自然等主題，並對應時節或慶典的月份，如2月為台南鹽水蜂炮、4月為大甲媽祖遶境、9月為基隆中元祭放水燈等。

2025央廣桌曆提供手機桌布下載。（央廣提供）2025央廣桌曆提供手機桌布下載。（央廣提供）

央廣表示，今年桌曆寄出後，客服系統就收到來自世界各地聽眾的回應，如奧地利、巴基斯坦、美國等，還有法國聽友Paul表示，最喜歡阿里山小火車的聲音，擅長數位媒體應用的他，打算讓小火車的聲音每天早上從他的窗戶下面經過。

此外，為讓更多民眾能一同感受台灣溫暖的人情味與在地的聲音，2025年同步推出數位桌曆，並提供手機及筆電免費下載月曆桌布功能，詳詢下載網址（https://2025calendar.rti.org.tw/）。

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