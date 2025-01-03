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音樂博士莊敏仁為家鄉長輩辦音樂會 遙謝天上父母

2025/01/03 13:57

國立台中教育大學音樂系教授莊敏仁，擔任樂團的指揮，這次音樂會也出任音樂總監和指揮。（莊敏仁提供）國立台中教育大學音樂系教授莊敏仁，擔任樂團的指揮，這次音樂會也出任音樂總監和指揮。（莊敏仁提供）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國立台中教育大學音樂系教授莊敏仁，從小學老師一路進修，拿到美國音樂教育博士，最大遺憾是來不及為父母舉辦愛聽的音樂會，4日下午將在南投縣文化局演藝廳舉辦樂齡音樂會，當天不但租遊覽車載關懷據點的長輩到場，開場前還為長輩義剪。他說，藉這場音樂會遙謝天上父母的養育之恩。

常跟人介紹「我是草屯囡仔」的莊敏仁，年輕時擔任國小老師，因為喜歡音樂，一路朝音樂專業進修，赴美國賓州州立大學取得音樂教育博士，返國後在台中教育大學任教至今。

莊敏仁是草屯人，長期關懷家鄉。（莊敏仁提供）莊敏仁是草屯人，長期關懷家鄉。（莊敏仁提供）

因為父母已經過世，莊敏仁把對父母的思念化為大愛，擔任退休公務人員組成的長青欣頌合唱團的指揮，讓這群長輩能唱歌自娛娛人，他一直感慨未能為父母辦一場他們愛聽的音樂會，心中的遺憾化為動力，策畫關懷樂齡同伴音樂會。

這場名為「行過～異鄉遊子對家鄉的懷念」的音樂會，由莊敏仁擔任音樂總監及指揮，因為聽眾是樂齡長輩，因此結合歌仔戲和客家歌謠合唱，並有二胡、揚琴與鋼琴、大提琴、爵士鼓穿插演出，節目適合長輩聆賞。莊敏仁表示，好希望爸媽也能來聽這場音樂會，這樣自己就能向他們謝恩。

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