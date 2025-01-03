高市青年局參展補助 插畫家Sophia Ji釜山大放異彩

高雄青創插畫家Sophia Ji在青年局參展補助的支持下，去年前往韓國參加「2024釜山插畫展」。（業者提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄插畫家Sophia Ji以充滿奇幻與文化內涵的畫作，在韓國釜山插畫展上大放異彩，為台灣文創贏得國際注目；背後推手為高市青年局參展補助計畫，讓創作夢想插上翅膀翱翔海外。

青年局說明，自2022年起積極推動青創參展補助，幫助本地青創業者參與各式展覽，並在2024年拓展到海外參展領域；今年補助金額最高9萬元，涵蓋報名費、場地租金、交通住宿，甚至新增策展場地布置費。

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Sophia Ji於韓國釜山參展期間，其獨特的作品風格廣受韓國人喜愛。（業者提供）

為便利青創事業參加全年度各檔期展覽，青年局特提早參展補助公告時間至今年1月6日，並於參展補助實施計畫明訂參展期間，自當年度起至次一年度1月15日止，以便創作者安排參展計畫，讓政策支持更具實效。

曾就讀高雄師範大學美術系的Sophia Ji，畢業後遠赴英國攻讀插畫碩士學位，她的畫風細膩，用色沉穩充滿層次，常以濃郁的顆粒感表現陰影、凸顯主題，營造奇幻且神祕的風格，作品中融合神話故事與文化象徵，吸引不少對藝術與故事有興趣的客群目光。

Sophia Ji的插畫風格奇幻且帶有神秘感，其創作商品吸引不少對神話故事感興趣的客群購買收藏。（業者提供）

Sophia Ji去年申請到青年局參展補助，帶著創作飛往韓國釜山，參展期間，她的作品憑藉獨特的風格贏得高度關注，甚至讓主辦單位主動邀請她參加首爾的後續展覽，讓她的品牌不只開拓了海外商機，也讓創作生涯的視野更加寬廣。

Sophia說，本次參展讓她看見韓國藝術家的多樣創作形式與互動表演，對她的創作帶來深遠影響。她感謝高市府青年局的補助政策，讓她得以無後顧之憂地參與海外展覽。從報名費到交通住宿的補助，大幅減輕經濟負擔，也因如此更激發她的創作熱情與對國際市場的探索。期待未來能透過更多展覽與品牌合作，讓台灣的文創能量更加豐沛。

今年春節Sophia Ji將以「隱藏於松樹間的閃耀金蛇」為形象，推出新年插畫賀卡。（業者提供）

高市青年局長張以理表示，藝文創作者常透過展覽推廣作品，補助政策有助插畫工作室、自由創作者減輕國內外參展開銷，讓年輕追夢的心更有前進動力。從資源挹注到品牌曝光，青年局將持續完善政策環境，幫助創作者在國內外市場中站穩腳步，並吸引更多創意青年加入，為高雄的文創界開創更多契機。歡迎青年創作者加入青年局官方FB、IG與Line@ （@youth.kcg），掌握第一手文創訊息。

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