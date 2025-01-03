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史前巨獸長毛象也來環島 春節駐足左鎮化石園區

2025/01/03 13:42

台南樹谷生活科學館複製等比例的猛獁象化石，在各地巡迴展出，農曆春節期間駐足左鎮化石園區。（記者吳俊鋒攝）台南樹谷生活科學館複製等比例的猛獁象化石，在各地巡迴展出，農曆春節期間駐足左鎮化石園區。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕如同熱血的不老騎士，連史前巨獸也加入環島之旅，台南樹谷生活科學館複製等比例的猛獁象化石，在各地巡迴展出，農曆春節期間駐足左鎮化石園區，邀請親子同遊，探索古生物的神秘世界。

台南樹谷生活科學館典藏的南台灣第1隻完整猛獁象骨骼化石，並複製1：1猛獁象化石巡迴展出，迄今已踏訪35處，目前來到左鎮化石園區，將持續至2月11日。

化石園區歡迎遊客來一睹史前巨獸的風采，而展示期間兩館並推出購票優惠，記得把握機會；這次巡迴展出的樹谷生活科學館「真猛獁象」複製品，為民眾所熟悉的長毛象。

該化石為距今約3萬年前，於美國密西根所發掘出來，因為極具有啟發與教育的意義，被樹谷生活科學館視為鎮館之寶。

有趣的是，台灣也曾發現猛獁象骨骸化石，地點在台灣化石研究之重鎮「左鎮菜寮溪流域」，在此發現的古象化石為距今約40萬年前的草原猛獁象，目前為左鎮化石園區所典藏。

兩館所展示的猛獁象無論是生存年代或品種都截然不同，因此首度攜手合作，讓遊客可探索不同種類猛獁象。

樹谷生活科學館所展出的長毛象，將在左鎮化石園區陪大家度過農曆新年，展覽期間兩館也祭出限時門票優惠。

憑左鎮化石園區紙本門票至樹谷生活科學館參觀，享12歲以下兒童免費入館，12歲以上則享門票優惠價。

憑樹谷生活科學館紙本門票至左鎮化石園區參觀，全票（$100）享團體優惠票（$70）入場。

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