文策院三管齊下 帶動民間投資台灣文化內容

文化內容策進院與中華電信集團合組的30億元「中華數位文創」基金，即將於今年第一季啟動。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化內容策進院（文策院）2024年運用「加強投資文化創意產業實施方案」投資帶動民間投資台灣文化內容產業，涵蓋領域包括影視、流行音樂、表演藝術、視覺藝術、時尚設計、遊戲、出版、動漫、文化科技等，以「股權投資」、「專案投資」及「有限合夥（基金投資）」三管齊下，總計通過共99件投資案，核准投資金額為新台幣33.23億元，帶動民間資金80.95億元。

文策院董事長蔡嘉駿強調，投資持續增長之外，文策院正加大、加深合作及投資對象，對外已與新加坡、韓國、日本等大型企業及國際級影視業者洽談合作，對內也與臺北、臺中、嘉義市等縣市建立合作關係，希望串連國內外資源協助地方團隊，也讓臺灣內容更有機會在國際曝光。他表示，文策院已爭取到第二筆百億國發基金，希望挹注更多資源讓文化內容產業更加活絡。

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文策院說明，通過核准投資的產業類型涵蓋廣泛。對比2023年運用「加強投資文化創意產業實施方案」投資案件數為 60 件、核准投資金額為 11.22 億元，帶動民間資金24.49億元，2024 年投資案件數成長逾1.5 倍、核准投資金額近3倍，帶動民間資金投入成長超過3倍。

音樂及表演藝術方面，包括國內知名音樂劇《囍宴》、舞台劇《西門町一番地》等；在流行音樂方面，包括音樂祭「2024火球祭」，邀請國際樂團演出與臺灣音樂人交流、音樂節目「原子少年2」則促成跨國男團來臺共演，進一步推廣臺灣藝人海外演出。

視覺藝術方面，包括「冶臺戲—當代藝術在紐約」、「共時的星叢：東亞跨界域藝術之眼」展覽，協助台灣藝術在國際曝光；時尚設計方面，有推廣ESG及永續時尚理念的設計公司「七棵橡樹國際股份有限公司」（Story Wear）。

出版方面，投資了提供兒少內容與智慧學習體驗的「親子學股份有限公司」；動漫方面包含知名作品《成為奪心魔之必要》、《好想去台玩！台灣旅行同好會》。遊戲方面，則有台灣原創遊戲《境界奧德賽》、《三國群英傳-格鬥版》；文化科技則有沉浸式展演「Net Positive」等。

為強化台灣文化內容國際能見度，持續透過「國際合作投資專案計畫」進行投資，2024 年總計投資 34 件、核准投資金額新台幣7.13億元，投資的專案橫跨與日、韓、馬、美、法、新、非、印等多國的合作。此外，與中華電信集團合組的30億元「中華數位文創」基金，也即將於今年第一季啟動。

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