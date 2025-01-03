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大巨蛋震動損害松菸古蹟？ 結構技師研判為原有龜裂、安全無虞

2025/01/03 21:10

針對松菸的裂縫，台北市結構工程工業技師公會理事長徐茂卿今會勘後表示，判斷應是原來磚牆的龜裂，目前安全無虞。（記者甘孟霖攝）針對松菸的裂縫，台北市結構工程工業技師公會理事長徐茂卿今會勘後表示，判斷應是原來磚牆的龜裂，目前安全無虞。（記者甘孟霖攝）

〔記者甘孟霖／台北報導〕天后張惠妹日前在大巨蛋舉辦多場演唱會，上萬觀眾跳動讓周邊居民不堪其擾。台北市文化資產審議會委員也指，周邊松山菸廠疑有裂縫、地磚剝落。台北市文化局今（3）辦理會勘，與會的台北市結構工程工業技師公會理事長徐茂卿表示，判斷應是原來磚牆的龜裂，目前安全無虞，而觀眾如果不跳動，當然對建物影響最小，建議下次辦活動前就先針對古蹟做觀測，確定是否因活動所致，也可以研議後續是否補強。

松菸西南側辦公廳舍內外側牆壁都有龜裂狀況。（記者甘孟霖攝）松菸西南側辦公廳舍內外側牆壁都有龜裂狀況。（記者甘孟霖攝）

徐茂卿會後受訪表示，因為松菸工廠擁有近百年歷史，建物裡面構造比較老舊，當中有看到龜裂的部分，依據他的判斷應該是原來磚牆的一些龜裂，研判可能是過往地震留下的一些痕跡。

他說，在台北大巨蛋舉辦活動，不管是阿妹或周杰倫演唱會產生的震動，多少一定都會對老舊建物有些影響，如果要確定是否造成裂縫擴大問題，建議可以在下次大巨蛋舉辦活動的時候，先在松菸建物選定幾個觀測點做監測，活動期間蒐集數據後，就可以確定震動對舊有建物的影響；假如確定有影響，可能就要做額外的補救措施，針對老舊建物補強，此外也把外來的震動因素降低，比如請觀眾不要做太大的跳動，對建物影響就不會那麼大。

松菸西南側辦公廳舍內外側牆壁都有龜裂狀況。（記者甘孟霖攝）松菸西南側辦公廳舍內外側牆壁都有龜裂狀況。（記者甘孟霖攝）

至於裂縫對於建物結構安全，徐茂卿說，因為松菸是「回」字形建築物，整體看起來影響不到，目前只有2樓部分裂縫比較大一點，建物下方有些小裂縫，整體看起來不影響安全；他也看過一些建物活化前的設計圖，有做過一些補強措施，目前不至於有危險性。

媒體追問，是否應該直接呼籲民眾在演唱會期間不要跳動會比較好？徐茂卿表示，這要看主辦單位及北市府是否有相關配套措施，因為大巨蛋的地點非常好，要讓周邊的建物活化，其實應該要吸引越多人流多越好，這樣才能達到最大的建物利用效益。

他說，如果觀眾都不要跳動，對周邊建物影響一定是最小，但因為額外產生不便，是否要完全禁止跳動，這就要考量建物活化以及對周邊影響的取捨。

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