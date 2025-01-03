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薩克斯風新星張晏瑋特別演出 米特「新聲報到」音樂會開放登記

2025/01/03 21:00

薩克斯風新星張晏瑋曾是米特菁英培訓計畫的首屆學員。（MIT米特薩克斯風重奏提供）薩克斯風新星張晏瑋曾是米特菁英培訓計畫的首屆學員。（MIT米特薩克斯風重奏提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕「米特菁英培訓計畫」年度音樂會「新聲報到」，將於1月5日在台大文學院外語教學中心劇場演出，除由參加計畫的菁英薩克斯風青年演奏家展示半年來的學習成果，同時，菁英團首屆畢業生張晏瑋，也在完成海外深造後，以獨奏家的身份回歸舞台。

米特創辦人陳冠文表示，「菁英培訓計畫」至今已將近10年，累積培育超過80位國內音樂學子，成為台灣薩克斯風人才的重要搖籃。此次音樂會命名「新聲報到」，正是呼應計畫多年來所打造的創新與傳承精神。演出陣容包括菁英團、青年團和青少年團3個團隊，分別由3位米特團員陳力鋒、黃昶翰與黃珮涵指導與帶領，而音樂會的亮點之一，則是張晏瑋的特別參與。

張晏瑋曾旅居歐洲，在比利時布魯塞爾皇家音樂學院取得碩士學位，並於德國科隆音樂暨舞蹈學院獲得最高演奏文憑。他也是首位華人成功闖進安道爾國際薩克斯風大賽決賽的音樂家，並於義大利 Chieti Classica 國際大賽獲得第3名，多次在歐洲的舞台上嶄露頭角。

張晏瑋將在音樂會中演奏由他在法國師從的老師 Jean-Denis Michat 所創作的《Shams 太陽》第一樂章，此作以其深刻的音樂內涵與高難度技巧著稱。張晏瑋表示，能將在國外學到的技巧與理念帶回台灣，並與菁英培訓計畫合作，是一次充滿意義的經歷，「我希望透過這場音樂會，讓更多人感受到薩克斯風的多樣性與可能性。」

音樂會免費入場，需事先登記（報名連結：https://lihi2.com/WHxYB）。

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