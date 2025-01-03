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不用等到元宵節 沉浸式鹽水蜂炮影音體驗鹽水武廟啟用

2025/01/03 21:26

鹽水區長陳文琪（左）展示新書《關羽你，關於我》，是由公所和替代役男合力寫作。（記者楊金城攝）鹽水區長陳文琪（左）展示新書《關羽你，關於我》，是由公所和替代役男合力寫作。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕不用等到台南鹽水蜂炮下月11、12日登場，鹽水武廟文物館新增「沉浸式鹽水蜂炮體驗」的投影設備，讓人觀看蜂炮如臨現場，片長3分鐘，今（3）揭幕啟用，鹽水區公所並發表《關羽你，關於我》新書，記錄關公的文史和文物館的典藏文物。

鹽水武廟文物館新增「沉浸式鹽水蜂炮體驗」的投影設備，讓人觀看蜂炮如臨現場，今（3）日揭幕啟用。（記者楊金城攝）鹽水武廟文物館新增「沉浸式鹽水蜂炮體驗」的投影設備，讓人觀看蜂炮如臨現場，今（3）日揭幕啟用。（記者楊金城攝）

鹽水蜂炮民俗源於武廟關聖帝君信仰，武廟文物館新設沉浸式鹽水蜂炮體驗，將放蜂炮的影片，投影在弧形屏幕上，地面也有不鏽鋼板鏡面反射影像呈現立體感，提供觀眾觀看蜂炮影片有不同體驗，並且是安全無慮。

沉浸式鹽水蜂炮體驗的投影設備，讓人觀看蜂炮如臨現場。（記者楊金城攝）沉浸式鹽水蜂炮體驗的投影設備，讓人觀看蜂炮如臨現場。（記者楊金城攝）

武廟主委翁再進指出，鹽水蜂炮享譽國內外，文物館推出沉浸式鹽水蜂炮體驗的影音觀賞，結合文物館的典藏文物，讓遊客能更了解蜂炮文化和關公信仰，為鹽水小鎮觀光帶來亮點。

沉浸式鹽水蜂炮體驗的投影設備，讓人觀看蜂炮如臨現場。（記者楊金城攝）沉浸式鹽水蜂炮體驗的投影設備，讓人觀看蜂炮如臨現場。（記者楊金城攝）

片長3分鐘的蜂炮影音，以鹽水國中操場的蜂炮集中施放區施放主題炮城為主，剪輯蜂炮、煙火施放的震撼影音，讓人感到蜂炮威力，興起有股下月元宵至鹽水親身體驗犁炮城的衝動。

鹽水公所並發表《關羽你，關於我》新書，區長陳文琪說，新書由公所和替代役男合力寫作，介紹武廟文物館的典藏和關公精神。

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