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國家級無形文化資產的南關線三大廟王醮暨遊社 文物調查發現日治時期打面宋江陣臉譜

2025/01/04 14:26

仁壽宮的開基保生大帝神尊，明鄭時期隨鄭成功部將來台。（記者吳俊鋒攝）仁壽宮的開基保生大帝神尊，明鄭時期隨鄭成功部將來台。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕知名的「南關線三大廟王醮暨遊社」，已被文化部登錄為重要民俗，市府先以仁壽宮為主，進行包含境內各角頭廟的文物盤點、調查，共整理出了4108件，發現有日治期間迄今的打面宋江陣臉譜，以及明鄭時隨鄭成功部將來台的開基保生大帝等，成果斐然。

崁仔頭清水宮的宋江陣打面臉譜，從日治時期迄今。（南市文資處提供）（記者吳俊鋒攝）崁仔頭清水宮的宋江陣打面臉譜，從日治時期迄今。（南市文資處提供）（記者吳俊鋒攝）

南關線三大廟是指關廟的山西宮，以及歸仁的仁壽宮與保西代天府等，昔日也並列東門城外三大廟，香火鼎盛，自古以來交陪深厚，每逢重要祭典，境內各庄連動，籌組陣頭數量可觀，王醮暨遊社在2019年被認證為國家級的無形文化資產。

檳榔園翰林院草鞋公陣劇本被認為相當珍貴，調查團隊建議提報古物。（南市文資處提供）（記者吳俊鋒攝）檳榔園翰林院草鞋公陣劇本被認為相當珍貴，調查團隊建議提報古物。（南市文資處提供）（記者吳俊鋒攝）

南市文化資產管理處委託專業團隊在去年中啟動「三大廟的王醮及陣頭文物調查」工程，第1期先針對仁壽宮及其境內各角頭等共14間廟宇進行盤點、研究，今天成果發表。

成果發表就在仁壽宮舉行，現場展示第1期的調查報告，還有各廟宇的盤點清冊，記錄詳細，還有推薦使用的防蟲包與保護盒，以利珍貴物件的永續留存。

執行團隊為采牧士山房，計畫主持人周志明現場簡報，成果分享，並提出後續維護建議；三大廟的王醮及陣頭文物調查分為3期，接續將是保西代天府，最後則是山西宮。

這次的調查中，除仁壽宮以文件、照片、影音、書籍等相關資料為主外，境內各廟宇多是陣頭所使用的兵器、道具，數量達4108件。

南關線三大廟王醮及陣頭文物調查第1期成果發表，各界矚目。（記者吳俊鋒攝）南關線三大廟王醮及陣頭文物調查第1期成果發表，各界矚目。（記者吳俊鋒攝）

包含仁壽宮的開基保生大帝神像、崁仔頭清水宮的宋江陣打面臉譜、公館邊清水宮的宋江陣備忘錄文稿，以及檳榔園翰林院草鞋公陣劇本等4件，具一般古物價值，建議提報審查；潛力文資處長林喬彬認為，從整理、發現的過程中，可看出該區域信仰傳承歷史悠久。

林喬彬提到，南關線三大廟王醮時，遊社的陣頭團隊超過50支，這樣的規格，在國內各地罕見，也讓宗教信仰的向心力更凝聚；希望透過專業調查，將物件進行盤點，造冊後再分類，發掘珍貴文資，以利後續保存、維護。

南關線三大廟王醮及陣頭文物調查第1期成果發表，各界矚目。（記者吳俊鋒攝）南關線三大廟王醮及陣頭文物調查第1期成果發表，各界矚目。（記者吳俊鋒攝）

除了仁壽宮之外，轄境各廟宇保存的多以陣頭物件為主，林喬彬建議相關的書面、影音等資料也可系統性地留下來，會讓文史更豐富，若有任何保存問題，都可洽詢。

歸仁區長朱雅宏也推崇仁壽宮帶領境內角頭廟在遊社期間，不僅展現虔誠的信仰，遶境活動時更積極配合降低噪音、空污等干擾，發揮了優質宗教文化的影響力。

仁壽宮主委張鈴宏則表示，科技是愈新愈好、文化是「愈陳愈香」，更能展現其價值，感謝市府的調查、發掘，有助於珍貴物件的妥善保存，永久流傳。

仁壽宮及各角頭廟的文物盤點後，進行造冊，一併展出。（記者吳俊鋒攝）仁壽宮及各角頭廟的文物盤點後，進行造冊，一併展出。（記者吳俊鋒攝）

仁壽宮祭祀轄境以歸仁北里的五角頭為主，且最遲於清光緒初的1875年就已形成，文武陣頭共12個，還有先鋒官看東北安宮。

包含看東弘農宮、看西武聖宮、辜厝翰林院、灣厝北極殿等的金獅陣，以及許厝代天府、紅瓦厝忠順府、公館邊清水宮、崁仔下觀音堂、後市五公禪院、許厝文衡聖帝堂等的宋江陣，還有檳榔園翰林院草鞋公與崁仔頭清水宮打面宋江陣等。

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