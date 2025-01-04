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桃市圖辦「過動也是一種天賦」藝術展 一窺過動兒內心世界

2025/01/04 18:24

「過動也是一種天賦」藝術展，展出有過動特質孩子28件各式昨品。（記者謝武雄攝）「過動也是一種天賦」藝術展，展出有過動特質孩子28件各式昨品。（記者謝武雄攝）

〔記者謝武雄／桃園報導〕有過動特質孩子常有注意力不集中、專注力不足或是衝動、動來動去無法靜不下的特質，但透過藝術創作可以讓過動兒學習如何專心，克服自身的困境挑戰，化作成長的動力；桃園市立圖書館埔子分館自即日起至27日止將舉行「過動也是一種天賦」展覽，展出過動特質孩子立體作品、手工編織、捏塑、小夜燈等計28件作品，讓民眾一窺過動兒內心世界。

「過動也是一種天賦」公益協會畫作展覽，是由桃園市立圖書館、社團法人台灣黑金剛公益行動協會、風山雲水融合親子共學團共同舉辦，展出內容包含立體作品、手工編織、捏塑、小夜燈等計28件作品

桃園市立圖書館表示，過動兒會有分心、注意力不集中、專注力不足或是衝動、動來動去靜不下來的情形，但他們與一般的孩子無異，都具有學習天賦及無限潛力，經過團隊的陪伴，透過藝術繪畫的揮灑，就可以恢復正常，此次透過台灣黑金剛公益行動協會居中牽線，展出風山雲水融合親子共學團李碩桓、張思唯小朋友的繪畫創作，讓一般民眾得以窺見過動孩子展現創作能量，

「過動也是一種天賦」藝術展，展出有過動特質李碩恆的各式昨品。（記者謝武雄攝）「過動也是一種天賦」藝術展，展出有過動特質李碩恆的各式昨品。（記者謝武雄攝）

其中一幅心靈繪畫圖流動畫用色大膽，作者李碩桓表示，創作這幅畫是因為感到累時，就會想畫畫放鬆心情，這次大膽玩顏色所創作的作品。

李碩桓的爸爸李國瑞先生表示，家裡沒有擺放電視，客廳沙發旁放了許多書，平時在家碩桓藉由閱讀、繪畫、運動或手作打發時間。去除電視的干擾，親子能有更多時間陪伴及相處。

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