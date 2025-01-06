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桃市圖「漫步SDGs法語世界」繪本展登場 感受多元文化魅力

2025/01/06 14:42

桃園市立圖書館推出「漫步SDGs法語世界－家鄉文創實踐小故事繪本展」。（教育局提供）桃園市立圖書館推出「漫步SDGs法語世界－家鄉文創實踐小故事繪本展」。（教育局提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市圖書館「探索世界，閱讀國際」系列活動開跑，首部曲以聯合國2030年永續發展目標（SDGs）為議題，推出「漫步SDGs法語世界－家鄉文創實踐小故事繪本展」，桃園市南勢國小也透過17本法語繪本選讀，讓孩子與家長透過家庭閱讀，一同走入歐洲的繪本世界，感受多元文化的魅力。

桃園市南勢國小在展覽中也透過17本法語繪本選讀，讓孩子與家長透過家庭閱讀，一同走入歐洲的繪本世界。（教育局提供）桃園市南勢國小在展覽中也透過17本法語繪本選讀，讓孩子與家長透過家庭閱讀，一同走入歐洲的繪本世界。（教育局提供）

此次展覽主視覺海報，以「椅起希望，讓愛穿越」為題，故事講述南勢國小的琪琪，1名3歲時被診斷出視網膜母細胞瘤（眼癌）的女孩，經歷無數次艱難的治療，琪琪雖然保住生命，但幾乎失去光明，為了迎接琪琪的到來，南勢國小教師們精心設計無障礙校園環境，靠近門口的那張桌椅，成了琪琪的「希望之椅」，不僅是一個學習的位置，更是一個安心的港灣，讓她能在這裡自信學習與成長，圖書館選擇此故事作為展覽主題，傳遞尊重、包容和文化平權的價值。

桃園市立圖書館推出「漫步SDGs法語世界－家鄉文創實踐小故事繪本展」。（教育局提供）桃園市立圖書館推出「漫步SDGs法語世界－家鄉文創實踐小故事繪本展」。（教育局提供）

展覽中，語心和媽媽共同創作的繪本《我們的大地》，故事敘述地球資源的匱乏，並強調合作與分享對維護環境的重要性，語心表示，這本書教會了她如何節約資源，並與他人合作，而媽媽則分享，這些簡單的行為讓孩子從小學會負責任，並為全球永續發展帶來正面影響。

桃園市立圖書館推出「漫步SDGs法語世界－家鄉文創實踐小故事繪本展」。（教育局提供）桃園市立圖書館推出「漫步SDGs法語世界－家鄉文創實踐小故事繪本展」。（教育局提供）

桃市府教育局劉仲成局長表示，響應教育部環境教育政策，攜手桃園市永續發展與環境教育輔導團、南勢國小、中華民國法語教師協會、中華明日閱讀協會、中央大學法文系及敦煌教育集團等單位，以聯合國2030年永續發展目標為議題，推出「漫步SDGs法語世界－家鄉文創實踐小故事繪本展」，而為符合國際永續發展目標及桃園市重要教育政策，教育局特推出12項特色的品牌學校，期盼透過學校創新經營和特色推動，為學童提供多元且優質的教育內容。

桃園市立圖書館推出「漫步SDGs法語世界－家鄉文創實踐小故事繪本展」。（教育局提供）桃園市立圖書館推出「漫步SDGs法語世界－家鄉文創實踐小故事繪本展」。（教育局提供）

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