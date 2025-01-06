北市文化資產修復遇挑戰 議員促建置「文資建材銀行」

台北市政府示意圖。（資料照）

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市文化資產占全台最多，但文化資產再修復時常在技藝、法規、建材部分面臨挑戰。北市議員詹為元建議台北市政府效法台南、嘉義等縣市成立文資建材銀行線上平台，有效媒合建材擁有者與文資修復需求方，也讓老屋建材資源循環再利用。

不過文化局回應，國內部分縣市建置的建材銀行相關線上平台，媒合的舊建材是使用於非文資建物修繕，但北市文化局辦理文資銀行可行性評估，是以再利用於文資建物修復為評估方向，且北市文資修復工程多委託具文資修復經驗的廠商執行，由廠商自尋建材，目前未接獲修復工程施工單位反映舊建材需求，但後續會將持續觀察民間單位是否有需求。

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詹為元指，台北市擁有全台最多文化資產，古蹟、歷史建築、紀念建築等多達569處。但北市文資修復工作常遇到專業技藝人力、法規限制、修復建材的取得等阻礙。北市在2021年就提出《北部文資建材銀行評估計畫》，希望收集非列管老舊建築拆除後的建材，將建材整合後媒合給需修復的文資使用，但最後北市評估認為應由中央主導、地方輔助，函文至今中央未回覆，計畫也無疾而終。

詹為元提到，國際已有類似建材銀行成功經驗可供參考，歐盟建材銀行提倡「搖籃到搖籃」設計理念，確保建材在建築拆除後能再利用；日本也透過「古材銀行」保存歷史建材，結合傳統建築技術進行文化遺產修復。國內也有縣市已完成線上建材銀行平台，嘉義市在2015年成立線上建材銀行平台，透過雲端技術媒合老屋建材再利用；台南則在文化園區內推出實體的建材銀行。

詹為元認為台北市在等待中央回應的同時，可以自行評估設置文資建材銀行線上平台的可行性，也可借鏡嘉義成功模式。文資建材銀行線上平台可將老屋建材資源循環再利用，並降低文化資產修復成本與技術障礙，推動文化資產永續保存與發展。

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